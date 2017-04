En 2013 intentó matar a sus padres y no sabe por qué

Estados Unidos.- En 2013 Nathon Brooks, un chico de 14 años con éxito en la escuela y aparentemente feliz, entró a la habitación de sus padres mientras dormían y les disparó a ambos varias veces en la cabeza. Nadie, ni siquiera Nathon, parece estar seguro de por qué lo hizo. “Entré y levanté la pistola. Recuerdo tener el pensamiento muy rápido de ‘no tienes que hacerlo’. Pero era tan rápido que no tuve oportunidad de pensar en él y antes de que me diera cuenta, ya había gatillado varias veces. Corrí por el pasillo, me senté en la escalera y ahí me di cuenta de lo que acababa de hacer”, explica hoy Nathon, cuya tremenda historia llegó a ser un documental de la BBC.