En Boca no quieren que el Pipa Benedetto se vaya

“La realidad es que mi cabeza está puesta en Boca. Si llega una oferta, le pedí a Daniel (Angelici) que la analice. Si le sirve a Boca y a mí, veremos qué pasa”, expresó tras el partido contra los mexicanos.

“La realidad es que no llegó nada, vamos a esperar. Tengo 29 años, un futuro por delante y lo quiero aprovechar. Mi cabeza está metida en el grupo. Después, si llega una oferta o no, veremos qué pasa”, amplió el Pipa, dejando las puertas abiertas.

Lo cierto es que al club xeneize no llegó ninguna oferta formal, pero esperan recibir noticias en los próximos días. El hincha boquense aguarda el desarrollo del mercado de pases y desde la comisión directiva quieren dejar en claro que la decisión de irse es exclusivamente del Pipa. Angelici lo manifestó cada vez que tuvo un micrófono en frente, incluso al cuerpo técnico le transmitió que analizarán ofertas, de Benedetto o de cualquier otro jugador, a fin de mes.

“Benedetto está acá, no hay ofertas. El presidente me manifestó, en referencia el grupo en general, que Boca no va a evaluar ofertas hasta el 1° de agosto”, indicó Gustavo Alfaro, el técnico.

Angelici aseguró: “A mí no me transmitió que se quiera ir, pero sí la posibilidad de que podía llegar una propuesta de Europa. Me pidió que analice una oferta de Europa”.

Benedetto, uno de los jugadores más queridos por los hinchas, arribó al club en 2016 proveniente del América de México y ganó la Liga local en 2017 y 2018 y la Supercopa Argentina de 2019.

Otro de los referentes del plantel que envió un mensaje al Pipa fue Carlitos Tevez. “Cada uno pelea por un objetivo personal. El Pipa sabe que nosotros lo queremos acá, del cariño que le tenemos y de lo importante que es para nosotros. Cuando está vistiendo la camiseta de Boca lo exigimos igual que todos”, dijo el capitán.

LEÉ MÁS

Boca ganó y Benedetto se calentó: "Ya cansan con la novela"

Angelici: "Hay un par en Boca que ganan 1 millón de euros"