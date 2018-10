En broma pero se lo dijo Kannemann al Millonario

Tomándose con humor la baja de los tres futbolistas del Millo que no viajaron con la Selección argentina por diversas lesiones, el defensor del equipo brasileño e integrante de la albiceleste Walter Kannemann señaló: “Por ahí no los mandaron para no entrenar en contra y que no pase ningún accidente...”.

Cabe recordar que Franco Armani, Exequiel Palacios y Gonzalo “Pity” Martínez se bajaron por distintas dolencias de la serie de amistosos que la Selección disputa en Arabia Saudita (goleó 4 a 0 a Irak y hoy se mide con Brasil, ver página 30).

En diálogo con TyC Sports, el ex San Lorenzo habló sobre el rival de turno y confesó: “Te toque River, Palmeiras o Boca, son muy difíciles los tres. Están en un gran momento”. Y respecto del Millonario, el Gringo aseguró: “Armani está viviendo un momento increíble con una o dos salvadas por partido, los delanteros también están bastante afilados”.

“Va a ser un lindo partido, un lindo ida y vuelta, y que pase el mejor”, agregó quien ganó la Libertadores 2017 con el conjunto de Porto Alegre.

D’Onofrio sueña con la Copa

“Somos cuatro equipos importantes en las semifinales, veremos qué

Evolucionan los cuatro lesionados

Franco Armani, Enzo Pérez (foto), Exequiel Palacios y Gonzalo “Pity” Martínez van mejorando y la idea es tenerlos en condiciones para la serie con Gremio. Los cuatro realizan trabajos cada vez más intensos y se ven acercando a recibir el alta médica. El Muñe recupera soldados.