En guerra: Marina Calabró le respondió con todo a Juanita

"Hay gente que trabaja con vos en tu programa de radio que dice que yo le quiero afanar el programa a mi abuela", le reprochó la actriz al periodista, haciendo referencia a Marina Calabró , integrante de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre, lunes a viernes a las 10). "Me preguntaron si yo me quedaría con el programa de mi abuela y yo dije: 'Siempre que sea por mi abuela, sí. Si ella no quiere seguir, sí'. ¿Eso es querer apropiarse de algo?", aclaró Viale.

“Me parece que Juana me atribuye mala intención porque no me conoce”, dijo Calabró en diálogo con el portal de Laura Ubfal. "Evidentemente le han contando lo que dije pero no lo vio, y no es algo personal, es una reflexión sobre algo que ella dijo”, agregó.

“Lo que pasa es que no reconoce lo que dijo, pero en definitiva me parece que termina peléandose con el espejo, no me cambia el día lo que ella diga, me hace más mella cuando el ida y vuelta es con Mirtha. Esto es muy chiquitito y me parece que no es nada al lado de los temas que hay para tratar con Lanata”, consideró.

“No quiero que alguien crea que sangro por alguna herida por los dichos de Juana, porque no es así. Sí me impresiona que Lanata, con el figurón que es, te haga la deferencia de ir a tu programa y vos le pases una factura que además es ajena. Yo no lo hubiera hecho”, aseguró.

Horas después, en Confrontados, Marina ratificó sus dichos y remarcó: " "A veces los famosos se pelean con el espejo. Hicimos referencia a una nota que Juanita le dio a Verdad/consecuencia en TN y donde decía que estaba dispuesta a hacerse cargo de las mesas de su abuela. Pero después los malos somos los periodistas. En una semana tan caliente me parece que pasar una factura ajena es desaprovechar preciados minutos. A Jorge le sacaron un trapito al sol que no era suyo. Se arriesgó a ir en medio de la pandemia y le tiraron eso por la cabeza. Yo saqué esa conclusión en función de sus dichos. Y Jorge también sacó la misma conclusión, que quiere quedarse con el programa de Mirtha. Lo que yo dije es que era muy triste que tener el programa propio dependa del retiro de tu abuela. Hace unos días la trataron de golpista y eso no le dolió tanto como mi comentario. Lo que viene de mí lo toman con una animosidad que yo no tengo con ellas. Mi vieja (Coca Calabró) y mi hermana (Iliana) la siguen queriendo y yo no soy tan necia", aclaró Marina, muy molesta.

"No me conoce y viene con el prejuicio de su madre y su abuela a cuestas. También dije que hace muy bien su trabajo y se luce. Pero el clan Tinayre se queda con lo chiquitito que puede no gustarte. No me traten de mentirosa o maliciosa", subrayó.