En la Bombonera, la década la ganó Boca

Si se hace un recorte de los últimos diez enfrentamientos en la Bombonera, se observa que el equipo que conduce Guillermo Barros Schelotto ganó cuatro, empató cinco y perdió sólo uno. Y si se piensa en el presente, los de la Ribera lo vencieron a fines de 2016 en el Monumental por 4-2 en la 13ª fecha.

Boca manda en su casa

La última vez que jugaron en la Bombonera fue 0-0 en la 12ª fecha del año pasado, cuando echaron a Pablo Pérez apenas comenzado el encuentro. Ese era el primer clásico de Guillermo como entrenador de local. La última victoria de Boca fue en 2015 en la 11ª fecha, cuando el DT era Rodolfo Arruabarrena. Boca ganó 2-0 con tantos de Pablo Pérez y Cristian Pavón en un encuentro donde ambos llegaban como líderes del torneo. Sin embargo, esa victoria quedó deslucida porque a la semana siguiente se jugaron los partidos por Copa Libertadores, donde el Xeneize fue descalificado por la Conmebol (ver aparte).

La única victoria del Millonario en la última década fue en la 10ª fecha de 2014 cuando ganó 2-1. El recordado clásico del “pitanazo”. La visita se puso en ventaja con un gol de Manuel Lanzini, pero Boca lo empató con un magistral tanto de tiro libre de Juan Román Riquelme. Y sobre la hora el árbitro Néstor Pitana cobró mal un córner y desde ese envío llegó el tanto de cabeza de Funes Mori.

Además, Boca ganó 2-0 en 2011 (14ª fecha) y 2-0 en 2010 (10ª fecha). El último triunfo ante su gente fue en 2008 por 1-0 en la 13ª fecha. Los otros cuatros empates tuvieron todos un idéntico resultado: fueron el 1-1 en 2013 (12ª fecha); en 2009 (10ª fecha); 2007 (10ª fecha) y 2006 (11ª fecha).

River llega en alza

Más allá de lo expuesto, el presente iguala a los equipos. El Xeneize de local empató contra Patronato y perdió ante Talleres. Mientras que River es una tromba que no para de ganar por la Copa y el torneo, a tal punto que de estar a doce puntos se puso a cinco y con un partido menos que Boca. La obligación de ganar le da un plus desde lo anímico que le puede jugar a favor.

Apuestas

En el campo de las apuestas, la tendencia está a favor del local. Bwin, el sitio más conocido, paga $2 por cada peso apostado a Boca, $3,5 a que gana River y $3 el empate.

Un escenario que pone a Boca como favorito pero, como dicen los protagonistas, los clásicos son partidos aparte y todo puede pasar.

Copa Libertadores

River lo eliminó ante su gente luego del famoso gas pimienta

A pesar de la ventaja que tiene Boca jugando como local en los últimos diez clásicos y de que manda en el historial general por diez partidos, la sensación general es la de una paridad o incluso de que River obtuvo mayores conquistas en los últimos años. Esto se debe a que el Millonario lo dejó fuera de la Copa Sudamericana en 2014 y de la Libertadores en 2015. Y a pesar de que no ganó en la Bombonera, lo que vale es que lo eliminó y esos resultados pesan mucho en el inconsciente colectivo de los hinchas, tanto de Boca como de River, así como también en los jugadores y el cuerpo técnico. En la ida de la Sudamericana, el partido terminó 0-0 y luego River se clasificaría a la final ganando 1-0 en el Monumental.

Mientras que en los octavos de la Libertadores, el equipo de Marcelo Gallardo ganó 1-0 en su cancha y en la vuelta el partido se suspendió cuando estaba 0-0 por el famoso incidente con el gas pimienta. La Conmebol descalificó a Boca de la competencia y los de Núñez pasaron a los cuartos de final.

Nacho hizo fútbol y llegaría al domingo

Buenos Aires

En el fútbol hay jugadores que son más influyentes que otros para que un equipo no pierda su nivel de juego. En River esa pieza es Ignacio Fernández. Desde la partida de Andrés D’Alessandro, pasó a ser el cerebro de la idea del técnico Marcelo Gallardo y se volvió el líder futbolístico de un plantel que comenzó a girar su alrededor. Su ausencia tiene un peso específico y, por eso, el esfuerzo en la semana previa al Superclásico está puesto en su recuperación, para lo cual tanto el cuerpo médico como el jugador son optimistas, ya que ayer hizo fútbol y llegaría en condiciones al partido del domingo. La recuperación de Nacho fue más rápida de lo esperado y por eso Gallardo lo pondría ante Boca.

Guillermo cuidó a Gago y no se define por el once titular

El entrenador esperará hasta último momento para revelar el equipo que jugará contra River. En la semana preservó a Vergini, Insaurralde y Pérez. Y ayer Pintita trabajó diferenciado.

Buenos Aires

El entrenamiento que realizó ayer Boca a puertas cerradas no ofreció grandes certezas respecto de lo que tiene planificado Guillermo Barros Schelotto de cara al clásico del domingo. Al contrario, el Mellizo jugó al misterio porque no paró un equipo en la práctica, donde no hubo fútbol formal y sí un reducido que se completó con ejercicios de definición al arco. Lo que se supo es que Fernando Gago, quien volvió a jugar hace quince días en la goleada ante Arsenal, tras tres semanas de inactividad por un desgarro en el recto anterior derecho, fue preservado de cara al trascendental partido. Fue el cuarto jugador que la dupla técnica cuidó en la semana ya que Juan Insaurralde, Santiago Vergini y Pablo Pérez también entrenaron diferenciados por precaución, aunque están en condiciones. Según lo informado por medios nacionales, el DT definirá el once recién mañana.

De todas maneras, la intención de por fin repetir el equipo (lo haría en dos partidos oficiales consecutivos después de más de 14 meses) parece ganar más fuerza que nunca en el seno del cuerpo técnico porque prácticamente todos los jugadores están en óptimas condiciones.

Así las cosas, de no mediar inconvenientes, Schelotto optaría por el mismo equipo que jugó ante Estudiantes LP: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Frank Fabra; Pablo Pérez, Fernando Gago, Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión.