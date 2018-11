En la mira xeneize

En este sentido, Weber agregó que el jugador no estaba convencido de que su esposa sea participante del programa de Marcelo Tinelli. “Él no quería que yo esté en el ‘Bailando’. No le gusta la exposición. Yo no colaboré, por así decirlo, al entrar al programa más visto de la Argentina”, expresó.

Minutos más tarde, el movilero le comentó que se habían enterado de que el propio club los había bajado de la tapa de una importante revista dado que no quieren que al delantero se lo vincule al ‘Bailando’. Natalie confirmó que iban a hacer la producción pero luego desistieron de ello, aunque no sabía de la negativa de la directiva de Boca. “Íbamos a hacer una producción de tapa juntos, que al final no la hicimos, pero no sabía que Boca no quería”.

Ante esto, la participante del reality aseguró que le gustaría recibir el apoyo de su pareja, por lo que muchas veces se fastidia. “Tengo que respetar el perfil que él tiene. A mí me gustaría que haya más apoyo, pero entiendo que no se dé. Aunque también me fastidio”, cerró