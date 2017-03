En la previa se pasan la chapa de candidato

Sofía Ibañez

Neuquén.- Ninguno se postula como candidato. Para Pablo Parra la historia futbolera de Centenario cuenta y para Cristian Martínez la jerarquía individual que tiene La Amistad inclina la balanza a favor del rival. LM Neuquén los juntó en la previa a los cuartos de final del Federal C. En broma pero en serio, ninguno se quiere hacer cargo del mote de favorito y se respetan como rivales y como amigos.

Chala Parra y la Bruja Martínez fueron compañeros en el Club Cipolletti a principios de la década pasada y el fútbol los vuelve a juntar, aunque de lados opuestos. “Enfrentamos a un rival importante, decisivo y que por nombre y trayectoria creo que es uno de los rivales que particularmente a mí no me hubiese gustado enfrentar”, reconoció el técnico de La Amistad.

“Ellos tienen gente de mucha experiencia, son candidatos por la calidad de jugadores que tienen. Nosotros arrancamos el torneo como Cenicienta y seguimos como Cenicienta. Después, los partidos hay que jugarlos”, replicó Martínez.

Centenario clasificó segundo en el grupo de los neuquinos, aunque sumó la misma cantidad de puntos del líder Pacífico. Ambos se metieron en cuartos, una fecha antes. Mientras que el conjunto rionegrino que definirá la llave de local, aseguró el pasaporte con tres fechas de anticipación.

“En estos torneos tenés que tratar de encontrar el equipo rápido, porque son muy pocas fechas. Te equivocás en un planteo táctico o algo y te quedás afuera. Nosotros (junto a su ayudante Julio Torres) tenemos una ventaja: a los chicos los conocemos desde hace un montón de tiempo. Con trabajo, responsabilidad y mucho sacrificio, hemos logrado una buena clasificación y merecida también”, afirmó el DT de la ADC.

“En mi caso me considero con suerte, porque sin querer armé un equipo donde fueron llegando jugadores de mucha jerarquía y nos facilitó nuestro trabajo. Ahora nos toca enfrentar a una institución amiga y a un amigo, y disputar una fase que nos va a dejar a uno de los dos afuera”, sostuvo el Chala Parra.

La Bruja Martínez colgó los botines hace poco más de tres años y fue compañero de varios ex Cipo que ahora están en La Amistad. “Tenemos la suerte de conocer a varios, algunos fueron compañeros míos y otros los dirigió Julio en Unión. Está esa ventaja, no hemos visto videos de La Amistad. Ellos tienen un plantel muy rico para esta categoría y obviamente los candidatos son ellos, pero haremos nuestro trabajo”, avisó el ex defensor.

Por su parte, Parra arrancó como colaborador de Claudio Sicolo en Fernández Oro, continuó como DT en Unión de Allen, hasta llegar a La Amistad para jugar el Federal C. “Sin duda la forma de ver el juego que tenías cuando jugabas se ve cuando dirigís, pero va más allá del puesto. Yo no creo que porque Cristian haya jugado de dos, tenga un equipo defensivo o yo porque haya sido delantero, tengo uno ofensivo. Eso te lo van dando los jugadores y te vas adaptando a un sistema”, analizó el Chala.

“En el caso de Centenario llegamos a ser un equipo luchador, que no da una por perdida. Hemos defendido bastante bien y en un torneo como estos, si alcanzás eso, podés lograr grandes cosas”, dijo la Bruja.

Los dos técnicos coinciden en que, a pocas horas del encuentro de ida, el trabajo ya está hecho. “Ya no hay mucho por trabajar, más que nada llevarles tranquilidad a los jugadores y confianza”, dijo Martínez, y Parra asintió: “Ahora depende de cómo se levanten ese día”. ¡Qué partido!.

“Ganar sería lo ideal. Somos un equipo tácticamente bien trabajado y que recibió pocos goles".Cristian Martínez. Técnico de Centenario

“Sin duda es la instancia más importante que me toca dirigir, y ya fue importante lo logrado en la primera”.Pablo Parra. Entrenador de La Amistad

18:30 de mañana se pone en marcha ADC- La Amistad, con Paolo Macchi como juez.

Sólo por amor al fútbol

Cristian Martínez y Pablo Parra son de la camada de los técnicos jóvenes en la región. No viven del fútbol, tienen otros trabajos, pero siguen ligados.

“Julio Torres (formador de jugadores) me llamó cuando lo contrataron para coordinar las inferiores en ADC. Me gustó, me considero un laburador. Pero dirigir no es mi prioridad hoy por hoy. Más que nada pasa por amor al fútbol”, contó la Bruja.

“A medida que fue pasando el tiempo me fui enganchando cada vez más”, contó Parra. Sin embargo, hay un lado B: “El fútbol es muy efímero. Vos podés estar muy bien hoy y mañana estás mal y sin trabajo. Nunca descuido mi trabajo. Hoy por hoy, acá es muy difícil vivir del fútbol”, reflexionó.

Buenos “compas” y vecinos en Cipolletti

“En el 2000 hicimos la pretemporada en Stihmpra, después yo jugué poco porque me lesioné”, hace memoria Pablo Parra. Era la última etapa del Chala en Cipolletti y el inicio de la de Cristian Martínez.

“Vivíamos al lado”, cuenta Parra. “Era mi padre, me daba de comer”, bromea Martínez. “Yo era el hombro del señor”, amplía el Chala y añade: “No tuvimos futbolísticamente mucho contacto, porque yo me lesioné en esa pretemporada y después no jugué más. Pero nos hicimos muy amigos”, sostiene el ídolo del Club Cipolletti.

“Para mí es un orgullo y una alegría haber conocido a Pablo. Cuando llegué en el 2000 me ayudaron mucho. Eso uno no se lo olvida. Seguir con una buena relación es gratificante”, reconoció Martínez.