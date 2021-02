"En las cocinas el machismo está en ebullición constante"

“Tengo amigas a las que sus jefes le golpeaban las rodillas con una vara para que se paren más derechas, hay algo de eso”, manifestó. “Para llegar a hacer los platos principales o los fuegos, la mujer tenía que demostrar que se la iba a bancar mucho más que los hombres”, comparó. “A la mujer le costó mucho llegar, pero gracias a las redes, la comunicación, hay muchas abanderadas, esto no va a pasar más o no debería”, subrayó.

p20-f01-felicitas-pizarro-(SCE_ID=495038).jpg

En carne propia

Consultada sobre si alguna vez protagonizó una situación de acoso, Felicitas recordó una experiencia en un restaurante. “No sé si llamarlo acoso, pero sí sentir ese bullying por ser mujer. En un trabajo había un parrillero que no me dejaba estar en la parrilla, yo quería acceder a aprender de él y escuchaba que por detrás mío decía, ‘ésta acá no dura ni una semana’... comentarios así, y yo me iba a mi casa angustiada”, detalló. “Hay cierto abuso hacia los aprendices, sean hombres o mujeres”, añadió.

En relación a la denuncia contra Massey expresó: “He trabajado con él, me llamó la atención que alguien pueda tocar a otra persona en un ambiente laboral”.