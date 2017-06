Así se desprende de las listas dadas a conocer esta noche por los frentes electorales que buscarán las bancas en juego en la Legislatura bonaerense, en la que el frente que lidera Cristina Fernández de Kirchner resolvió hacer jugar en esta instancia a dirigentes de peso del Justicialismo que habitualmente ocupaban listas a cargos nacionales.

De acuerdo a la Ley Electoral, para la elección de legisladores bonaerenses, la provincia se divide en ocho secciones, cuatro de las cuales eligen senadores y las restantes diputados.

En la Primera, que componen los distritos del norte y oeste del Gran Buenos Aires, se eligen en octubre 8 senadores; en la Segunda, que integran los municipios del norte de la provincia, se votarán 11 diputados.

En la Tercera sección, que componen los distritos del sur del conurbano, se eligen en octubre 18 diputados; mientras que en la Cuarta, que integran los distritos del oeste de la provincia, se votarán 7 senadores.

En la Quinta, que componen los distritos del centro-este, se eligen 5 senadores en los comicios generales, así como en la Sexta sección, que conforman los municipios del sur, se votan 11 diputados.

En tanto, en la Séptima sección, compuesta por los distritos del suroeste, se eligen en las elecciones generales 3 senadores; y en la Octava, sección que integra La Plata como distrito único, se votan 6 diputados.

La víctima de una salidera bancaria en 2010, Carolína Píparo, encabeza la lista de diputados de Cambiemos en la Octava sección (La Plata); en tanto que la tía de la niña asesinada junto a su madre y su abuela en un cuádruple femicidio en la capital bonaerense, Lorena Galle, se postula como diputada en el Izquierda al Frente por el Socialismo.

Carolina Píparo. Noticias Argentinas

El tercer lugar en la nómina de Cambiemos por la Octava Sección será ocupado por Carolina Barros Schelotto, hermana de los actuales directores técnicos de Boca, quien se había postulado a Defensora Ciudadana de La Plata.

En la Quinta sección, por el randazzismo encabezará la lista de senadores la ex jugadora de hockey que formó parte de la selección de las leonas entre 1997 y 2005 Inés Arrondo, quien dirige un programa en Mar del Plata apuntado al crecimiento del hockey sobre césped para sectores humildes.

El intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, forma parte de la lista del kirchnerismo en la Tercera; el jefe comunal de General Alvear, Alejandro Celillo, encabeza la lista de senadores por la Séptima sección de Cambiemos; mientras que el mandamás de General Pinto, Alexis Guerrera, integra de la nómina de diputados provinciales de 1País en la Cuarta sección.

También aparecen ex intendentes en las nóminas, como Mario Meoni, que encabeza la nómina de la Cuarta sección por 1País; Alejandro Dicchiara, que integra la lista del randazzismo en la Sexta; Aldo San Pedro, ex jefe comunal de Bragado que va como postulante del kirchnerismo en la Cuarta; y Omar Duclós, ex intendente de Azul, que encabeza la lista de 1País en la Séptima.

En esa línea, el ex jefe comunal de Tornquist, Gustavo Trankels, busca ingresar como diputado en la Sexta por el randazzismo; mientras que el ex intendente de Chivilcoy y ex ministro Ariel Franetovich intentará ingresar como senador del randazzismo por la Cuarta; así como la ex la intendenta de Villarino, Patricia Cobello, quien busca un escaño por el kirchnerismo de la Sexta.

Entre los periodistas, Cambiemos incluyó al director de Radio Provincia, Franco Bagnato (Quinta Sección); al periodista de La Plata y referente del espacio de Emilio Monzó, Guillermo Bardón (Octava). En tanto, el randazzismo en la Séptima postuló al ex vocero del ministro del Interior, Mario Caputo.

A la vez, hay en las listas actuales funcionarios provinciales como la subsecretaria de Política de Género, Daniela Reich, candidata a senadora por la Primera sección; Matías Ranzini, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, que aspira a ser diputado en la Segunda; y en la Sexta, como postulante a diputado Emiliano Balbín, nieto del histórico dirigente radical y actual asesor de la Secretaría de Gobierno, todos por Cambiemos.

También habrá varios dirigentes históricos de los distintos partidos como Carlos "Cuto"Moreno, que integra la lista de la Sexta de Unidad Ciuadana; la ex diputada nacional María Teresa García y el funcionario kirchnerista Luis Vivona, quienes van por el kirchnerismo de la Primera.

Entre los dirigentes sindicales se encuentran Susana Mariño (Unidad Ciudadana) del gremio Soeme; Amelia García (FIT); y Héctor Nieves, secretario de finanzas de UPCN, todos postulantes a diputadas por la Octava sección; mientras que el delegado del FATE Jorge Ayala, se postula por la Primera de la Izquierda del Frente por el Socialismo y por la misma fuerza va en la Cuarta el referente de la Asociación Judicial Bonaerense Marcelo Giecco.

Por otra parte, el presidente del club Lanús, Nicolás Russo, integra la lista de 1País como candidato a diputado en la Tercera sección.

Entre los actuales legisladores que buscan renovar se destacan: Roberto Costa, actual jefe del bloque de Cambiemos en el Senado y busca reelegir por la Primera; la diputada radical de Zárate Sandra París, en la Segunda sección (Cambiemos); el diputado radical Diego Rovella, en la Octava (Cambiemos); el diputado bahiense Santiago Nardelli, en la Sexta (Cambiemos, del sector de Graciela Ocaña); Guillermo Kane (FIT) en la Tercera.

Por Cambiemos en la Tercera también buscan su reelección María Elena Torresi, esposa de Osvaldo Mércuri y Mario Giaccobe, que ingresó hace cuatro años por el Frente Renovador y luego se sumó al oficialismo.

A la vez, buscan continuar como legisladores provinciales de 1País por la Primera el senador Sebastián Galmarini, cuñado de Sergio Massa y su compañera de bloque Micaela Ferraro, ambos por la Primera; el senador Juan Curuchet por la Quinta; el senador Jorge D'Onofrio por la Tercera; y en la Sexta los actuales diputados Pablo Garate; Rubén Grenada; y María Marta Corrado.

Los actuales diputados de La Cámpora Marisol Merquel y Gabriel Godoy también buscarán renovar por el kirchnerismo de la Sexta.

Mientras que el diputado Gustavo Di Marzio buscará reelegir en su banca por la Octava sección; Fernando Moreira (referenciado en Gabriel Katopodis) por la Primera; Fernando "Chino" Navarro, del Movimiento Evita, por la Tercera; Andrés Quinteros buscará renovar por la Segunda, todos en el Frente Justicialista.

Periodistas candidatos

El senador Fernando "Pino" Solanas encabeza la lista del Frente Creo y como segunda candidata se encuentra la modelo Josefina Pouso . El jefe de Proyecto Sur y el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, crearon el Frente Creo para competir en las PASO.

La periodista Gisela Marziotta es otra outsider de la política que será candidata a legisladora de la ciudad por Unidad Ciudadana. Débora Pérez Volpin, también periodista, encabezará la lista de legisladores porteños de Evolución Ciudadana.

El periodista Pablo Baqué encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales en la Ciudad por el Partido Humanista.