En plena crisis, Barcelona va por Lautaro Martínez

El Toro tiene precio de salida desde la capital mundial de la moda. Su blindaje es 111 millones de euros, un número que no asusta a pesar de contexto financiero del fútbol mundial.

Billetes no abundarán, pero los españoles están dispuestos a un irresistible trueque en el que no sólo está el ex atacante del Atlético Madrid, sino también Ousmane Dembélé, Phillipe Coutinho y Samuel Umtiti, entro otros a elección de los Tanos.

Noticias Barça on Twitter El Barça ofrece 7 millones de euros netos por temporada durante 5 años (hasta 2025) y 2 años opcionales (hasta 2027) para Lautaro Martínez.



Lautaro actualmente gana € 2M netos por temporada.



Vía @tuttosport pic.twitter.com/xJ7mQVv3I5 — Noticias Barça (@news_viscabarca) April 1, 2020

Desde Barcelona buscan que sea el ex Racing quien termine forzando su salida. Para eso, le ponen sobre la mesa un salario de 7 millones de euros por temporada, por los próximos 5 años y una cláusula de extensión por otros dos más.

En la actualidad, el joven de Bahía Blanca cobra poco más de dos millones netos por temporada y el Inter le habría ofrecido mejorarle hasta 4.

De manera paralela, también insisten con repatriar a Neymar, aunque el PSG puso el precio de su salida mucho más arriba en la cotización, y más allá de los trueques, la operación no se presenta tan sencilla.

LEÉ MÁS

Tevez: "El futbolista puede vivir seis meses o un año sin cobrar"

Los clubes empiezan a bajar sueldos y arde Agremiados

Wimbledon fue cancelado y Federer está devastado