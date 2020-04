Los clubes empiezan a bajar sueldos y arde Agremiados

No será una imposición. Está el OK de los referentes del plantel para que se aplique en este momento económico complicado para los clubes argentinos. Pero muchos futbolistas de otros clubes no están dispuestos a resignar dinero y Sergio Marchi, presidente de Agremiados, lo dejó en claro. "Algunos están buscando excusas por una mala gestión", tiró el sindicalista.

"En este momento de emergencia, todos tienen sus responsabilidades. No solo me refiero al jugador, sino al que abre la puerta o al de la lavandería. La parte más importante es estar atento para ayudar a aquellos que viven el mes a mes. Tanto un futbolista o cualquier persona que tenga un sueldo asignado tiene que ser consciente de que en esta situación tiene que ser precavido y austero. Debe tener conciencia", señaló por su parte Verón.

La idea de la dirigencia de Estudiantes es hacer una escala de contratos como si fuera un pirámide invertida: los que más cobran van a tener una mayor reducción y los que menos cobran probablemente no tengan ninguna. Para la Brujita es "fundamental" que las instituciones reciban apoyo en este momento.

