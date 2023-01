En qué películas de Hollywood trabajó Gastón Pauls

“Sabía que uno de los productores estadounidenses había visto Nueve reinas y le había gustado mi trabajo. Entonces me convocaron para actuar. Las películas forman parte de una segunda línea del cine norteamericano, de mediano presupuesto, que por lo general son de ciencia ficción y acción. Lo que me terminó de convencer fue justamente los géneros, que no los había trabajado. Sólo había hecho ciencia ficción en La sonámbula, pero no con el nivel de efectos especiales que se pueden ver en estas películas”, contó el actor cuando fue convocado para grabar.

“Es una cifra que en el país alcanzaría para rodar al menos 30 películas de primer nivel”, explicó en su momento antes de agregar: “Pero más allá del dinero, acepté la propuesta porque me parecían trabajos serios y divertidos a la vez. Hay ciertos films supuestamente serios, de denuncia y compromiso, que cuando uno mira quién los produce se da cuenta de que de serio no tienen nada. Yo me juego por las películas que me interesan, las que no rechazo. No hago cualquier laburo. Antes de hacer algo a desgano prefiero poner un kiosquito y vivir de eso toda mi vida”.

Antibody es la historia de un terrorista que amenaza a toda Europa con una bomba nuclear de impredecibles consecuencias. Un equipo de expertos en armas y científicos, entre los que está Gastón Paul, intentará detenerlo. Mientras que en Rapid Exchange, Gastón Pauls interpreta a uno de los delincuentes de una banda que se dispone a robar en pleno vuelo a un avión que transporta millones de dólares.