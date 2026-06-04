En su preparación para el Mundial 2026, Federico Valverde mostró la cicatriz que le dejó la pelea con Tchouameni

El peluquero del uruguayo publicó un video que muestra la herida en la cabeza del mediocampista referente de la selección de Uruguay.

La primera imagen de la cicatriz que Federico Valverde lleva en la cabeza tras la pelea con Aurélien Tchouameni circula en redes sociales. La cuenta de Instagram del peluquero del mediocampista uruguayo, identificada como @Barber.Beer, publicó un video en el que se lo ve cortándole el cabello, y en esa secuencia quedó al descubierto la marca de la sutura que le realizaron semanas atrás.

La herida, ubicada en la zona frontal de la cabeza, requirió puntos de sutura y una visita al hospital de la Ciudad Deportiva del Real Madrid . Las imágenes generaron repercusión inmediata en medios y redes de todo el mundo.

El conflicto entre Valverde y Tchouameni se desató a principios de mayo en las instalaciones de Valdebebas, el centro de entrenamiento del Real Madrid. Según múltiples medios españoles, los jugadores protagonizaron una primera discusión el miércoles y una segunda confrontación al día siguiente, en el vestuario, tras una sesión de entrenamiento marcada por faltas fuertes durante la práctica.

La versión del diario AS indicó que el francés le propinó un golpe al uruguayo, mientras que RMC Sport señaló que Valverde se golpeó al resbalar cuando sus compañeros intentaban mediar. El resultado fue que el mediocampista debió ser trasladado al hospital, donde le realizaron puntos de sutura en la cabeza.

Valverde Tchouaméni Portada

Horas después del episodio, Valverde publicó un comunicado en su cuenta de Instagram. "En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital", escribió el jugador, quien también reconoció que la situación era "inaceptable" para la imagen del club. Tchouameni, por su parte, admitió que ese tipo de comportamientos no tienen lugar en el Real Madrid y pidió disculpas al club, a sus compañeros y a la afición.

La directiva del club, encabezada por Florentino Pérez y el director general José Ángel Sánchez, convocó una reunión de urgencia en el vestuario. Posteriormente, el Real Madrid emitió un comunicado oficial en el que informó que ambos jugadores expresaron su "total arrepentimiento" y aceptaron las sanciones disciplinarias que el club determinara. Los medios españoles reportaron que ambos futbolistas fueron multados económicamente.

El episodio se produjo en un momento de alta tensión en el plantel madridista, que atravesaba el final de temporada con pocas chances de conquistar títulos, algo que no ocurría de forma consecutiva en muchos años.

Embed La primera imagen de la cicatriz de Valverde tras la pelea con Tchouameni: impresiona pic.twitter.com/zjMZ3Sx19Z — Diario AS (@diarioas) June 4, 2026

Valverde, convocado al Mundial 2026

Federico Valverde es parte de la lista de 26 jugadores convocados por el seleccionador Marcelo Bielsa para representar a Uruguay en el Mundial 2026. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció la nómina el 31 de mayo, con el mediocampista del Real Madrid como figura principal de la delegación celeste.

Uruguay integrará el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. El debut está programado para el 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami. Luego, la selección enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio en el mismo estadio, antes de cruzarse con España el 26 de junio en Guadalajara, México.

La convocatoria de Bielsa incluye también a Ronald Araújo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Darwin Núñez (Al-Hilal), Manuel Ugarte (Manchester United) y Rodrigo Bentancur (Tottenham), entre otros. La lista marca la primera ausencia de Luis Suárez en una Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010.