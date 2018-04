En un bar le cobraron $40 por cargar la compu

El hecho ocurrió en un bar ubicado en la calle Victorino de la Plaza, frente a la terminal. Si bien había un cartel que indicaba "Carga de celular $20", el hombre pensó que aludía a la carga de crédito y no a enchufar el cargador. "Me sucedió este insólito caso. Ya hice la denuncia a Defensa del Consumidor. Es la primera vez que me pasa", contó Fernández, quien debió abonar un extra de 40 pesos.

Según el profesor, el dueño del bar dijo en su descargo que la boleta de luz le había aumentado un 300 por ciento.