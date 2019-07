En un feroz robo, le cortan un dedo a un colectivero

Tras dejarlo inconsciente en el suelo por la brutal golpiza, los delincuentes le tomaron la mano derecha y le cortaron el dedo meñique y escaparon del lugar.

Apenas los vecinos se dieron cuenta del hecho delictivo, de manera inmediata, Carballo fue trasladado al Hospital Fiorito de la misma localidad de Avellaneda, donde lo atendieron de urgencia. Recién al mediodía recibió el alta médica y pudo vovler a su casa, en total estado de shock por lo que había tenido que pasar.

Los compañeros de la víctima señalaron que están muy asustados y enojados por el episodio, algo que, según dijeron, es más habitual de lo que se cree. “No es la primera vez que pasa, nuestro recorrido es complicado y hace tiempo que pedimos mayores y mejores medidas de seguridad para poder trabajar tranquilos, sin miedo. Somos laburantes, salimos sin plata para no tentar a estos delincuentes y no puede ser que nos hagan estas cosas”, cuestionaron. En ese sentido, adelantaron que se reunieron para analizar los pasos a seguir, ya que no descartan realizar hoy un paro para protestar por medidas de seguridad.

El momento que vivió el trabajador fue tremendo. “Dale, danos toda la guita o te quemamos”, le gritaron al chofer, que sólo tenía unos pesos encima. Luego de someterlo a una despiadada golpiza, el conductor quedó con la cabeza virtualmente rota e inconsciente. En ese instante, los sanguinarios sujetos le cortaron el dedo meñique derecho, tras lo cual escaparon.

Villa Tranquila es uno de los lugares más humildes de Avellaneda. Ubicada a metros de la Capital Federal, se convirtió en una zona estratégica para los delincuentes, que la eligen tanto para ocultarse de la policía. Los vecinos y comerciantes remarcaron que viven inseguros porque les roban con mucha frecuencia.

