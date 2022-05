En un solo día, Bad Bunny rompió un récord mundial con su nuevo álbum

Se trata del quinto álbum de estudio de Bad Bunny, que cuenta con colaboraciones de reconocidos artistas como Chencho Corleone, Jhay Cortez, Tony Dize, Rauw Alejandro, The Marías, Buscabulla y Bomba Estéreo.

Embed

Sobre “Un verano sin ti”, el cantante reveló en una entrevista con The New York Times que “desde siempre le he dejado claro a la gente que nunca voy a hacer un disco que sea igual a otro”. El título busca transportar a quien lo escuche a esa estación del año. “Es un disco para ponerlo en el verano en la playa de playlist”, explicó Bad Bunny. Para crearlo, el artista se inspiró tanto en el pasado como en el presente. Reveló que cuando era un niño, con su familia se iban seguido de vacaciones en Puerto Rico.

Asimismo, Bad Bunny manifestó que, si bien el estilo principal es el pop, se inspiró en la música del salsero Ismael Rivera. “El disco es bien caribeño en todo sentido, con los reguetones, con los mambo, con todos esos ritmos y me gusta que sea así”, contó.