“Desde Neuquén se ha iniciado un programa que tiende a establecer una red sismográfica para captar señalas de toda la provincia y poder conjugarlas en un estudio de parte de los especialistas con el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) y evaluar cómo y por qué se genera el movimiento sísmico y cuáles son las consecuencias”, señaló en diálogo con LU5 el subsecretario de Energía de la Provincia, Gabriel López.

Precisó que el sismógrafo en Añelo está ubicado junto a unas antenas telefónicas porque le da altura, seguridad y conectividad que se necesita. En tanto que, en la localidad de Sauzal Bonito, está en la posta sanitaria y estará conectado con el de Añelo para generar información. “Esperamos que los dos estén en funcionamiento el viernes y empiecen a generar señal. El tiempo que demande la captura y evaluación lo hará el Inpres con el Conicet”, sostuvo el funcionario.

Indicó que se tienen que hacer un filtrado de información que genera el sismógrafo porque captura hasta el paso de un equipamiento pesado por superficie. Se tiene que depurar las señales de determinada profundidad.

López subrayó que la colocación de estos dos sismógrafos, como prueba piloto experimental, de una primera etapa. A partir de ahí se captarán las señales, se harán los ajustes técnicos y se procesará la información obtenida.

Dijo que, en una segunda etapa, se colocarán el resto de los sismógrafos en la provincia que demandará un tiempo más extenso porque se tienen que celebrar otros convenios para la adquisición, transporte y colocación.

“Se eligieron estas dos localidades porque son de mayor sensibilidad en la lectura que hace la población de estos fenómenos para dar una respuesta lo más rápido posible”, aseguró López.

E indicó: “Todavía no sabemos el origen cierto de estos sismos, no los podemos asociar a algo en particular y menos si tiene que ver con la actividad hidrocarburífera. Justamente se trata de despejar estas dudas y para que la conclusión final nos diga a ciencia cierta con qué tienen relación estos sismos”.

