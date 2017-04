La detenida filmó a su empleada doméstica mientras esta estaba colgada de la ventana, apenas sostenida con sus dedos, antes de caer sobre un techo de metal (lo que al cabo le terminó salvando la vida porque la chapa, al no tener la rigidez de la baldosa ni del asfalto, amortiguó el golpe). Pero si ya resulta indignante que no haya hecho nada para socorrer a la mujer, mucho más lo es que, luego de esta cuasi tragedia, subiera el videíto a las redes sociales.

Luego de observar ese contenido audiovisual, grupos defensores de derechos humanos pidieron que la Justicia investigara esta situación. Fue así como la Policía tomó conocimiento de lo que había ocurrido y tras la denuncia formal, se procedió a la detención de la autora del video.

Antes de caer, y en el momento en que la mujer ahora presa veía a su empleada colgada por el exterior de la fachada del edificio, comenzó a filmar con su celular y alcanzó a decir la frase “la dama colgante”. Finalmente, el peso de su cuerpo venció a sus dedos y cayó al vacío desde un séptimo piso. Si bien todavía no está claro qué fue lo que pasó ni por qué esta señora estaba colgada de la ventana, se especula con que trató de suicidarse y que en el momento en que intentó hacerlo, se arrepintió.

De acuerdo con Kuwait Times, la empleada doméstica sobrevivió a la caída pero sufrió múltiples fracturas y un fuerte sangrado por nariz y oídos, aunque afortunadamente los paramédicos actuaron rápido y la llevaron al hospital, donde se encuentra recuperándose.

La abogada Fawzia al Sabah dijo que pretende presentar una denuncia ante el fiscal contra la empleadora por no prestar ningún tipo de asistencia a la mujer.

¿Qué pudo haberla llevado a querer tomar tan drástica decisión para su vida? Una posibilidad es que haya sido por el abuso que suelen sufrir las mujeres que hacen tareas como empleadas domésticas en zonas ricas en petróleo, como esta del Golfo Pérsico. De hecho, se estima que en la región hay más de 600 mil empleadas domésticas, la gran mayoría asiáticas y africanas. Cientos de ellas intentan escapar de sus jefes cada año y acuden a sus embajadas (es común que, además, no les paguen los salarios), algo que hizo que el Gobierno se vea obligado a tomar medidas estableciendo refugios para todas ellas.

20 metros tuvo la caída de esta mujer, que salvó su vida de milagro.

A veces es por un descuido

El caso de esta mujer nacida en Etiopía que hacía tareas domésticas para la alta sociedad de Kuwait todavía no está claro, pero muchos sostienen que se trató de un intento de suicidio con un inmediato arrepentimiento. Sin embargo, muchas veces este tipo de caídas de un piso alto se da accidentalmente y en grandes ocasiones involucra a niños, quienes en su inocencia por curiosear, se asoman de más al balcón y, si no hay un adulto atento, pueden caer. Eso le ocurrió hace un par de semanas a una niña de 4 años en Viña el Mar, quien se acercó con el fin de mirar para abajo y cayó, dejando conmovidos no sólo a los familiares sino a los vecinos, testigos involuntarios del hecho.