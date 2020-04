La chacra de Garrido se encuentra sobre la costa del Río Neuquén y allí cria a sus animales junto a su hijo.

"Ayer (por el lunes) me llamó la mamá de uno de los pibes para pedirme disculpas. Pero acá quien tiene que actuar es la policía", afirmó el hombre.

Garrido contó que llamó a la Policía y le dijeron que debería llamar a otra comisaria. Finalmente cuando lo atendieron lo trataron de "borracho", aseguró.

"La inseguridad que estamos viviendo es impresionante. A una vecina le robaron terneritos chiquititos, le llevaron siete en total", afirmó el criancero, quien consideró que esa zona es "tierra de nadie".

Garrido contó que hace un tiempo le habían robado cuatro chivos y que ahora le lastimaron una vaca con una flecha. "Tienen arcos y flechas", aseguró indignado el vecino, que además hizo pública su situación a través de sus redes sociales donde descargó su bronca.

"Hoy me sucedió un tema lamentable de muchachitos que se dedican a las cosas ajenas y lo quiero comentar porque no quiero que pase desapercibido, ya que la policía no toma al parecer, estas cuestiones", expresó a través de su cuenta de Facebook.

El hecho sucedió en la madrugada del sábado y según confirmó Garrido, primero se comunicó con la comisaría 49 y luego con el destacamento de Vista Alegre Sur.

