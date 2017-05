"La decisión de apartarse fue una decisión deliberada, pensada y asumida que motivó la preocupación de todos porque no todos los episodios terminan como este", dijo a los medios el fiscal Leandro Arévalo, que anoche la recibió en la Comisaría 3ra, hasta donde se la trasladó para tomarle declaración.

El portal marplatense 0223.com.ar publicó anoche declaraciones adjudicadas a la mujer, en las que le dijo al fiscal a cargo de la investigación del caso: "No pensé que iba a ser para tanto. Me siento bien, me fui voluntariamente".

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones llegó hasta la vivienda de Aguado al 1600 a partir de datos recabados en el transcurso de la investigación, en particular con el aporte de nuevos testimonios sumados por quienes conocían a Leonardo, el hombre que la acompañaba en aquel video logrado el fin de semana y difundido ayer por los medios de comunicación.

La joven estaba en óptimo estado de salud y, según quienes estuvieron frente a ella, sin tomar dimensión de lo que había generado con su desaparición. No solo en su entorno familiar y de amistades sino en la comunidad en general.

Ayer a última hora, desde su cuenta personal de Facebook, había publicado un mensaje en el que daba a entender que estaba bien y que no se había comunicado porque no tenía batería en su teléfono celular. Vía Messenger, en sendos contactos privados, tomó contacto con su madre, hermana y un joven muy cercano a ella. A este último le dio respuestas muy precisas que permitieron estimar que era Romero quien respondía. Incluso le había prometido, sin mayores explicaciones, que hoy iba a volver.

La joven reconoció que ella misma había escrito aquellas líneas en Facebook y decidió retirarlas de su cuenta por las críticas que recibía en los comentarios de terceros. Entre ellos, los de varios de sus amigos.

En su declaración, previa al reconocimiento médico al que iba a ser sometido, admitió que estuvo en todo momento y por decisión propia con el hombre que la acompañaba desde comienzos del fin de semana. Incluso habría reconocido que pensaron en ir al cine pero descartaron esa salida porque "había mucho lío", en alusión a que sus imágenes habían tenido demasiada difusión. Pero no dio demasiados detalles de por qué hizo lo que hizo, aun cuando tiene hijos pequeños, de uno y cuatro años.

Arévalo destacó que una vez que encontraron a Romero, cumplido el trámite ante médicos forenses, mañana mismo se archivará la causa iniciada el domingo, cuando familiares denunciaron la desaparición de la joven.