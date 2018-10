Encontró al hombre que la estafó en un bar, lo enfrentó y terminó siendo agredida

Embed

"Me senté a merendar con un amigo y cuando miro para un costado estaba él sentado con dos chicas. No lo veía hace un año", explicó Delfina, la víctima a LM Neuquén sobre lo que vivió el lunes alrededor de las 18. "Me le acerqué tranquila y le fui a pedir una vez más que me devolviera el dinero que yo le había entregado", aseguró la joven.

Por el violento episodio, debió intervenir personal de seguridad del lugar que detuvo al hombre y ofreció asistencia a la joven que resultó con algunas lesiones.

De acuerdo a la víctima, la estafa ocurrió en 2017 cuando el hombre le había ofrecido venderle dólares que le sobraban. "En ese momento el dólar estaba 16 pesos, así que le entregué primero 10 mil y después 15 mil", explicó Delfina y aseguró que el hombre se había ganado su confianza primero, antes de ofrecerle la transacción.

Al no obtener nunca los dólares prometidos, la joven lo denunció ante la Justicia y desde ese momento no volvió a tener contacto con él. "Después de difundir el video de lo que pasó el lunes se contactó mucha gente conmigo, todas víctimas que también fueron estafadas por él", sostuvo la joven.

