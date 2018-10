Encontró una billetera con 25 mil pesos y la devolvió

El pequeño pertenece a una familia humilde y trabajadora conformada por sus papás y cinco hermanos. “Cuando Agustín llegó a casa con la billetera lloraba porque se pensó que nosotros no la íbamos a devolver”, contó Verónica, su mamá. “Llegó asustado y nosotros no sabíamos en un principio qué había pasado. Tenía la billetera en la mochila y al rato dijo ‘mirá, mami, lo que encontré, pero no nos vamos a quedar con la plata’”, agregó la señora. De esa forma, la familia de Agustín se propuso encontrar al propietario de la billetera y así fue como el damnificado recuperó los 25 mil pesos. El hombre había perdido el monto en un descuido cuando lo guardaba en su bolsillo.

Sus padres y hermanos, orgullosos, lo acompañaron en un acto que se realizó en el salón de usos múltiples del centro educativo María Teresa Bedoni, donde el pequeño cursa el cuarto grado. La emoción estuvo a flor de piel en todos los que compartieron este momento con Agustín: allí lo esperaban su maestra, Estela Langone, sus compañeritos y autoridades de la policía departamental. Recibido como un héroe, el pequeño miraba con asombro todo lo que transcurría a su alrededor, y su gran emoción y mejor gratificación fue recibir como regalo por parte de las autoridades una flamante bicicleta para poder llegar a la escuela sin tener que atravesar la ciudad a pie. Además, le obsequiaron pelotas, botines y una ayuda económica de $15 mil pesos gestionados por la Capellanía del Departamento Juárez Celman, dinero que la mamá del pequeño utilizará para comprarse una cocina industrial y cocinar allí tortas fritas y pan casero que vende en La Carlota.

El nene, de origen humilde, no descansó hasta dar con el dueño de la cartera. En el homenaje le regalaron una bici y le dieron una ayuda económica.

Con la voz quebrada, la maestra Estela Langone, quien fue la encargada de hacer conocer el gesto de su alumno, comentó: “El Día del Maestro, la mamá de Agustín y él me mandaron un audio para saludarme, después me comentaron lo que había pasado y me pareció que era la actitud que había que destacar, se tenía que hacer conocer porque es una luz de esperanza. Si bien debería ser un gesto normal que la gente obre así, tristemente no pasa”. Y contó cómo es Agustín: “Es un nene bueno, sencillo, compañero, se esmera por hacer sus tareas. Le gusta mucho jugar al fútbol, por ahí tengo que salir a buscarlo”.

“Me pareció que era una actitud que había que destacar, es una luz de esperanza. Es un nene bueno, sencillo, compañero y que se esmera por hacer sus tareas”. Estela Langone. Maestra de Agustín Bautista

Otro preso por el incendio escolar

Un chico de 16 años fue detenido acusado de haber incendiado la Escuela Secundaria N° 36, de Moreno, Buenos Aires.

El operativo se realizó en una casa del mencionado distrito del oeste del conurbano. La Policía Bonaerense le secuestró al sospechoso un celular que será peritado por los investigadores para ver si puede aportar datos de interés para la causa. Con él son tres los sospechosos presos por el caso: primero fue capturado un joven de 19 años y posteriormente fue aprehendido un adolescente de 14.