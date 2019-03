Encontró una billetera y la devolvió sin la plata porque no tenía para darle de comer a sus hijos

Víctor Molina, dueño de la billetera y padre de 8 hijos, se mostró conmovido por el accionar y reveló que no le molestó para nada el que usaran el dinero. "Tenía 500 pesos, si realmente sacó el dinero para darle de comer a sus hijos, en buena hora que la perdí y la encontró esa persona, por algo pasan las cosas", contó en diálogo con Radio Casilda y agregó: "Si realmente lo hizo para alimentar a su hijo, está muy bien, que no se haga problema. A mí no me debe nada, ya está".

El hombre nunca dudó de la veracidad de la nota. "Estoy convencido que lo que está escrito en la nota es verdad. Si la hubiera encontrado un sin vergüenza, saca la plata y la tira. Pero si dejó una nota hasta pienso que en algún punto es alguien que me conoce", señaló Molina.

Por último, agradeció al desconocido por devolver la billetera con la documentación, lo único por lo que estaba preocupado. "La plata va y viene. Es muy difícil tomar una decisión cuando te pasa algo así, cuando tu familia tiene hambre. Ojalá nunca me toque", cerró.

LEÉ MÁS

Así fue el apriete del abogado de la Uocra a los trabajadores del lavadero

Decomisaron 454 kilos de carne en Catriel, que tenían como destino Neuquén Capital

Mañana cobrarán sus sueldos todos los empleados estatales y los jubilados y pensionados