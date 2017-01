Nancy Pazos vivió un momento complicado cuando en su página personal de Facebook aparecieron una serie de imágenes en topless que se sacó en una pileta durante sus vacaciones en Uruguay. La periodista dio de baja su cuenta en la red social y aseguró que le hackearon el celular.

En una entrevista telefónica con “Los ángeles de la mañana” (programa en el que trabaja), contó que esas selfies se las tomó porque quería hacer algo divertido para su novio. Sin embargo, se sorprendió cuando unas horas más tarde su compañero Ángel de Brito le mandó un mensaje para preguntarle por qué había publicado este tipo de contenido a través de un video en Facebook.

"Las fotos las saqué yo. Estaba en la pileta sola y aburrida. Me puse a hacer topless", explicó Nancy. Además, se defendió de quienes la cuestionaron: "Reivindico mi derecho a tener una vida personal completamente plena". Y luego, manifestó que está "completamente orgullosa" de sus lolas.

A pesar de que en un primer momento ella sospechó que había sido víctima de los hackers, en esta oportunidad manifestó que todavía no entiende muy bien qué fue lo que pasó en realidad. Por el momento, sabe que el material fue subido desde su celular, pero sostiene que ella no lo publicó. Incluso aseguró que ni siquiera le envió esas fotos a su pareja.

Más tarde, su compañera Andrea Taboada la acusó de haberlo hecho a propósito para promocionarse antes de volver a trabajar en el ciclo de El Trece. "Sigo pensado que fue una campaña para concientizar sobre el tema del cuerpo", opinó Taboada.

A Pazos no le cayó para nada bien este comentario y le contestó: "Tenés un prejuicio sobre mi persona, lo entiendo". "Estás confundida Nancy, el desnudo te hizo mal. Feliz año, fuiste TT [trending topic]… Me parece que esto fue adrede. Quiere dar un mensaje de 'no a las flacas como Pampita' y 'sí a las rellenitas como Nancy Pazos'", le respondió su colega.