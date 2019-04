Con humor, Pampita contó que “en un momento la productora dijo ‘¿qué hago, lo photoshopeo a Marcelo y lo pongo con todas para que estén contentas?’. Porque había caras largas, mala onda”.

Cero drama

Con respecto a su lugar, Pampita afirmó: “A mí me tocó en el piso con Flor (Peña), que encima se nos veía la bombacha a una y a la otra. Decíamos ‘bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos tocó acá’. No hicimos problema con nada, nos bancamos el piso duro un rato largo porque había una de todas que no quería venir a la foto. Todos estábamos esperando”, explicó, haciendo referencia a Flor de la V, que no terminaba de superar su fastidio por el lugar que le habían asignado. “Y nosotras ahí en el piso, chiquititas, medio que se nos veía todo, aguantando y esperando. Todas somos madres y nos queríamos ir a nuestras casas”, reflexionó divertida. En cuanto a los looks de las figuras, la conductora fue fulminante a la hora de dar su opinión: “¡Hubo un montón de desubicados!”.

Flor de la V explicó su fastidio en Los ángeles de la mañana.

Flor de la V se enojó porque salía con el brazo gordo

Flor de la V fue una de las estrellas más enojadas por la ubicción que le dieron. Invitada a Los ángeles de la mañana, la actriz explicó el por qué de su enojo ante la consulta de Ángel de Brito. “Estábamos haciendo fotos con Gabo Usandivaras en el pasillo y me dijeron del lugar en la foto”, comenzó contando Flor. Y agregó, más picante: “Te digo con total honestidad, si yo me hubiera podido cambiar de lugar, me hubiera cambiado. ¿Por qué? A mí no me gusta salir en la punta porque ahí te sale el brazo gordo. No quería que me pusieron al lado de Marcelo Tinelli ni en el centro, quería que pusieran a alguien más para no estar en la punta. Bastante enorme soy y quería eso. Después me pusieron ahí y la verdad es que estaba bien”, comentó la actriz.