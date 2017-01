Entre el amor y la guerra

Tras el blanqueo de su amorío con Silvina Luna, la ex del Polaco y el Dipy reaparecieron en los medios para criticar al popular cantante.

Mientras el Polaco blanqueó su relación amorosa con Silvina Luna, su ex, Valeria Aquino, y el Dipy salieron a criticarlo duramente: ella por un aparente juego a dos puntas y él por boicotearle su ingreso al “Bailando”.

“Con Silvina nos estamos conociendo. Todavía esto no tiene ningún título... ¿Si es un amor de verano? Ni idea, que sea lo que Dios quiera”, comentaba el popular cantante en un móvil con Desayuno Americano y hacía referencia al video en el que se los ve disfrutando de una tarde en el lago: “Salió un video dándonos un beso y ya nos tenemos que casar, me chupa un huevo lo que diga la gente”.

Molesta con el blanqueo, su ex y mamá de su hija Alma, Aquino, tuiteó una serie de picantes mensajes tildando de gato a la modelo y dejando entrever que el popular cantante aún le sigue generando expectativas de reconciliación. “¿Silicona o un buen cerebro? Me estoy cansando un poquito de todo. Si hablás, sos una hdp, si no hablás, también lo sos. En fin. Si vas a llamar a cualquier hora e interrumpir con sus altibajos mejor que busque un gato así lo entretiene”.

En tanto, su colega de la movida tropical y esposo de la vedette Mariana Diarco apareció en Intrusos para vengarse del supuesto boicot que el subcampeón del “Bailando” está organizado para que él no entre al certamen y sacó varios trapitos al sol: “¿Por qué estamos haciendo un príncipe de alguien que no lo es?”, lanzó el Dipy y recordó: “El pibe es un quilombo. En Chaco salió con un cuchillo para alejar a sus seguidores”.

En ese mismo tono, hizo público un grave hecho que también tiene como protagonista a Karina la Princesita. “Pregunten en el country en el que vivían qué pasó. Pregúntenle cuando la atropelló con el auto en el country, chicos”.

Para Silvina aún “es muy pronto”

La modelo, actriz y DJ fue consultada sobre su relación con el Polaco luego de la aparición del video en el que se los ve a los besos, y siendo muy precavida comentó: “¿Si nos estamos conociendo? Sí. Estamos bien, pasando una linda temporada, con mucho éxito y nos llevamos bien con los compañeros”. Un poco más jugada, agregó: “¿Si se puede decir que esto es amor? Es muy pronto. Estamos muy bien, muy contentos. Vamos paso a paso”.