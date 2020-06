“Hoy corresponde hablar y contarles en primera persona. Estoy bien, se que no se condice con la imagen que tengo; me van a ver los ojos tristes. Pero estoy bien. Por amor y respeto a la mamá y papá de Franco, que nos están mirando, es que no me quiero quebrar. Todo lo contrario: quiero sumar, quiero que sirva, quiero ayudar. La verdad es que no tengo derecho, pero estoy triste”, manifestó la conductora en su ciclo de entrevistas online PameLive, en el que luego charló con el psicólogo especialista en adicciones Marcelo Plotnik para concientizar sobre los problemas de salud de su hermano.