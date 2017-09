Entregó su auto por un terreno y lo estafaron

La historia la contó la víctima en primera persona a LM Neuquén, pero prefirió reservar su identidad por temor a represalias.

“Me contactaron por internet para ofrecerme un terreno de 12 metros por 60 de largo en la zona del parque industrial, frente a Ruta 22. Pedían 180 mil pesos o la permuta de un auto por un valor similar”, contó el damnificado.

La historia comenzó el martes pasado y se fue convirtiendo en una pesadilla a medida que trascurrían las horas.

Al parecer, la víctima cerró el trato y entregó su auto, un Chevrolet Astra, luego de chequear la documentación que le proveyó el vendedor. “Fui a Tierras con el boleto de compraventa firmado por el supuesto dueño y me dijeron que estaba todo bien”, indicó el hombre, por lo que se decidió a concretar la compra.

“Con mi señora estábamos re contentos, me fui a limpiar el terreno y en eso se acercó un amigo que me conoce y me dijo ‘loco, te estafaron, porque el dueño de esto vive en Chile’”.

Al escuchar esa afirmación se derrumbó. La víctima indicó que logró comunicarse con el dueño original del terreno en el vecino país, quien le confirmó que efectivamente el lote no estaba a la venta y que se lo había dejado encargado a otra persona.

Para esto ya habían pasado cuatro días desde el contacto con el vendedor y dos días desde la entrega del auto para concretar el negocio.

“Me fui a la Comisaría 46ª, radiqué la denuncia y ahí cité al vendedor con la excusa de entregarle otra copia de la llave del auto y fui con la Policía, lo detuvieron y allí me enteré de que mi auto ya se lo había vendido a una familia de Melipal en Neuquén, que a su vez le había entregado una Kangoo en parte de pago”, relató el hombre.

Ayer, al cierre de esta edición, fuentes extraoficiales confirmaron que el estafador cayó tras la investigación realizada por efectivos de las brigadas de Investigaciones de las comisarías 7ª y 46ª de Plottier. El hombre demorado tiene entre 30 y 35 años y quedó sujeto a una investigación por defraudación.

Un delito a la orden del día

No es la primera vez que compradores que intentan adquirir un terreno en Plottier se quedan con el sabor amargo de la estafa. En octubre de 2016, unas 29 familias resultaron damnificadas al intentar comprar loteos a través de una cooperativa. En esa oportunidad hubo dos hombres acusados por defraudación, por un monto que ascendía a 725 mil pesos. En tanto que meses antes, en agosto de ese mismo año, la Justicia ya había allanado la sede de la mutual Patagonia, ubicada en Juan B. Justo al 600, por denuncias por estafas en la venta de terrenos del loteo abierto Las Flores.