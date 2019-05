"Es envidioso y la gente que trabajaba con él no lo quería"

Marcela Tauro defendió el ciclo de Del Moro y le apuntó al conductor: “Si fuera Julián Weich me preguntaría, ¿qué me pasó que está en el mejor momento de su vida y no está en el prime time de los canales importantes? Un tipo que los tuvo, entonces, ¿que pasó que tuvo que ir a un noticiero? Sin desprestigiar a La Nación +, pero, ¿qué le pasó?

No estará él fuera de sistema, se desangeló, que se pregunte porque la gente que trabajaba con él no lo quería eh… porque toda esa imagen de divino no la tenía para adentro. Es un envidioso”.