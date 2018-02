"Es falso que en Andorra oculté un millón de dólares"

Capital federal. El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, aseguró que es “información falsa” la noticia difundida por el diario español El País que lo acusa de ocultar 1,2 millones de dólares en Andorra. “La información en la que se me acusa de haber ocultado un millón de dólares es falsa, ya que no obtuve compensación alguna por parte de la empresa mencionada. Ni sueldo, ni honorarios, ni dividendos. Ni durante ese período, ni posteriormente. Por eso no tuve ingresos que declarar en la Argentina”, afirmó Díaz Gilligan.