Es un cabaret, Marcelo

En Los especialistas del show, Yanina Latorre también fue lapidaria con los integrantes del BAR y además le apuntó a Lurita Fernández por su desempeño en el jurado. “Ayer (por el martes) me parece que los ninguneó, a ver, los del BAR me parecen tres cartoneros impresentables, porque ya entraron enojados antes de que los bardeen. Pero Laurita es un par para ellos, no es Moria Casán tampoco. Después que laboralmente vayas creciendo es otra cosa, pero son del mismo palo”, dijo la panelista.

El enfrentamiento entre los miembros del BAR y el jurado llegó por el Pollo Álvarez y Yamila Ramírez. Cuando el jurado terminó con sus devoluciones, el coach de la pareja pidió que los miembros del BAR dieran su parecer sobre un truco, que según Ángel de Brito no había sido ejecutado a la perfección.

Dicho y hecho. La producción la habilitó y Lourdes dio el veredicto como vocera de sus compañeros. “La bailarina no cae y la sonrisa está todo el tiempo. Fue perfecto el truco”, dijo la mujer del Chato Prada.

Filoso: “No saben sumar. De 40 puntos que tiene el jurado, ellos 1. Qué power!”, fue el tuit de Àngel de Brito.

Esta noche será el turno de salir a la pista de la neuquina Sofi Morandi, quien anunció en las redes su estreno.

Flor Peña aseguró que no ocupa el lugar de nadie

Luego de haber debutado como jurado en el certamen, Flor Peña se refirió a su nuevo rol y aseguró que ella no ocupa el lugar dejado por Pampita y Moria. “No ocupo el lugar de nadie. Tengo mi propio lugar en la vida... Acá no se reemplazó alguien por alguien sino que se armó algo nuevo”, dijo la actriz tras su debut. Luego se refirió a la One: “Moria tiene una personalidad increíble y no nos parecemos en nada y ni hablar de Pampita, no tenemos nada que ver. Acá no se generó una cosa de reemplazo sino que se generó algo nuevo y distinto. Por lo menos con Laurita iremos encontrando nuestro lugar, pero no vinimos a reemplazar a nadie. Creo que soy bastante original en mi manera de ser como para tener un lugar que sea de reemplazo. Me iré construyendo”, sentenció Flor.