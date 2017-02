Figura indiscutida y hasta polémica de la pantalla chica, Mirtha Legrand celebró anoche sus 90 años rodeada de amigos y familiares. La Chiqui, en su día, tuvo tiempo de hablar con algunos medios y confesó que “es un milagro haber llegado a esa edad”. “Estoy feliz, contenta. Tantos años ocultando mi edad. ¿Para qué ocultar tanto? Estoy muy contenta de haber llegado a esta altura de nuestra vida. Tengo que hablar en plural por Goldy (su hermana) y mi hermano. Los tres somos grandes y estamos muy bien”, manifestó en Los ángeles de la mañana, y luego agregó: “Yo quería ser artista y conocida. Quería ser alguien. Vi pasar la historia y los gobiernos de este país, todo. Adoro mi país, lo amo. Quisiera verlo tan bien. No quiero que mi patria sea pobre. He tenido sinsabores, pero nunca bajé la guardia. Nunca aflojé”.

Al ser consultada sobre cómo ha logrado mantenerse tan lúcida con su memoria, Mirtha explicó: “Debe ser la genética, la naturaleza”. “Manejo mi cerebro y estoy siempre muy atenta. Todos deberíamos tener un cerebro privilegiado, pero la gente se deja estar mucho. Si no recuerdo una palabra, hasta que no la encuentro no paro. Es como una gimnasia, sino los miembros se van atrofiando”.

Sobre su futuro, indicó: “Me seduce mi carrera, mi profesión, mi programa. Yo vivo en función de mi programa. Me gusta el éxito. Quiero tener éxito en lo que emprendo. En la vida no hay que tener miedo. No tomo remedios. No voy al médico. Me encanta hacer televisión”.

Frases únicas

La Chiqui y algunos dichos que quedarán en la historia

Mirtha lleva 48 años al aire con su programa. En sus muchas entrevistas, la diva dejó un importante número de frases y anécdotas que quedarán en la historia: “Este programa trae suerte”, “Carajo, mierda”, “Conmigo no van a poder”; “¿Lo digo o no lo digo?”, “Mirá vos, se vino el zurdaje”, “Yo uso pieles, querido. Ahora en Europa se usan de vuelta. Yo uso pieles, ¿qué voy a hacer?”, “Yo no sé cómo no figuro en el Guinness”, “Cristina Kirchner actúa como lo haría una actriz, sabe en qué momentos debe hacer los silencios, mira hacia un costado y al otro, hace inflexiones de voz, sonríe cuando tiene que sonreír. Es una actriz frustrada, evidentemente”.