Paula Bistagnino

Especial

En la vida de Isabel Macedo parecen haber quedado atrás por lo menos dos cosas: las villanas malvadas y temerarias que solía interpretar -y muy bien- y el estado de soltería con rumores de romances cíclicos. Ahora, con 41 años, la chica criada en el barrio de Palermo que pasaba sus veranos y buena parte de su vida en Jujuy -tierra de su padre, un ingeniero agrónomo, y donde viven sus medio hermanos- se enamoró perdidamente y en menos de un año pasó de ser la soltera más codiciada a la esposa del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey. En tanto, en la ficción Amar después de amar (ADDA), que se estrenará mañana a las 22 por Telefe, será Raquel: una acomodada empresaria pesquera, felizmente casada y enamorada de su familia que, a raíz de un accidente que deja a su marido en coma (Federico Amador), descubre que la engañaba en un cruce inesperado con una pareja amiga. El elenco se completa con Eleonora Wexler y Mariano Martínez en los roles coprotagónicos.

Ahora tengo mucha responsabilidad como la mujer del gobernador y me encanta acompañar a mi marido”.

Volvés a la tele después de un año intenso en tu vida…

Sí, fue uno de los años más hermosos. Me pasó todo, mucho… Es un momento de mucha felicidad y lo estoy disfrutando. Estoy muy feliz con mi matrimonio, con acompañar a mi marido, que él me acompañe a mí en mi profesión, que es lo que amo hacer.

Lo opuesto a tu personaje en ADDA, que se la va a pasar sufriendo por una traición…

Por suerte me pasa todo lo contrario. Sí, grabé este papel dramático en medio de un año tan feliz… Raquel sufre mucho, mucho. De hecho, estoy casi toda la novela con la cara hinchada llorando.

¿Qué te gustó de este papel tan distinto a lo que venías haciendo?

Me gustó todo: la historia, distinta a las novelas habituales porque es mucho más realista; el formato que mete el relato paralelo del blog; que se filmó todo junto antes de que empiece a emitirse, y eso nos libró de la mirada y la presión del rating, y mi personaje, especialmente, porque la mirada de la mujer que está sufriendo no es la típica de en la que se culpa a la mujer porque las cosas no funcionan.

¿Venía así en el guion o aportaste algo para contarlo así?

Es un personaje que yo elegí hacerlo de ese modo, pero ya estaba escrito. No quería que fuese una persona a la cual las cosas le suceden porque está distraída, porque no está atenta o porque está ocupada en otra cosa. A veces, vos no sos la responsable de las cosas que te suceden y, sin embargo, te pasan. Y quizá no es lo que te pasa, sino lo que hacés con eso. Todo el tiempo tenés la posibilidad de elegir cómo tomar las cosas que te pasan… Eso es lo central de mi personaje: ver qué hacer con eso tan terrible que le pasa y que la destruye.

¿Es un poco inocente el personaje?

A veces estás muy enamorado y la vida te atropella. Lo único que tenés que saber es cómo caés parado de esa situación y cómo te tenés que manejar a partir de ahí, cuando una desgracia tan grande te toca en la vida. Pero igual, no creo de ningún modo que una mujer pueda ser engañada porque no ve; creo que en este caso es gran responsabilidad de un hombre que tiene ganas de arruinar una historia de amor.

Decís que es realista, ¿te tocó algo parecido o supiste de alguna historia así?

No me tocó ninguna historia parecida y no conozco a nadie que le haya pasado eso, pero sí creo que está contada con una realidad y con una verdad que podría suceder. Eso es lo que también hace que no sea como la típica historia de amor, que la historia de amor está basada en las diferencias sociales. Acá no pasa por ahí, es una historia de amor de alguien que elige.

Después de esta tira, ¿vas a descansar de la tele para acompañar a Juan Manuel?

A mí me encanta lo que hago, yo amo trabajar. Y si apareciera algo que me fascina y que quiero hacer, obviamente lo haría. Pero ahora también tengo mucha responsabilidad como la mujer del gobernador y me encanta acompañar a mi marido. Es lo único que estoy haciendo desde que terminé de grabar: acompañarlo. Es mi decisión. Él respeta muchísimo mi trabajo, le encanta lo que hago y que yo haga lo que amo. Y a mí me encanta lo que él hace, porque ama lo que hace. Él está muy contento. Es re lindo cuando te encontrás así con alguien. Yo estoy muerta de amor.

¿Cómo vive él el hecho de que tengas escenas sexuales en televisión?

No le pido mucho permiso, pero es súper generoso. Me beso en pantalla porque soy actriz y él sabe que mi trabajo es así.

¿Se viene ser mamá ahora?

Ahora se viene Amar después de amar.

Tejiendo en Salta y ¿embarazada?

Isabel Macedo tiene una vida activa en las redes sociales bajo el hashtag #mividaenSalta. Así comparte momentos de su vida cotidiana, sin producción, de entrecasa, relajada y al natural. Fue así como la semana pasada, la ahora primera dama subió un video en el que mostraba cómo tejía ropa de bebés y ¡estalló el rumor! Aun cuando ella explicaba que era para ayudar a personas que lo necesitan, como parte de su trabajo solidario en Salta, la velocidad con la que corrió el rumor sumada a su vestido holgado en la presentación de ADDA llevaron a la casi confirmación. Tanto que ella no lo dejó pasar y salió a desmentirlo, sin negar su deseo de ser mamá.