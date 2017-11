El jockey de Vista Alegre Sur no estaba convencido de las condiciones del caballo. Es que diez días antes, en Beltrán, no había rendido como se esperaba. Además llegaba cansado a Neuquén. “Variaba la vuelta y le costaba recuperarse”, dijo Cayuqueo. Pero el jueves previo a la competencia Delivery empezó a sentir mejor la cancha y su rendimiento mejoró. “Cambiaba bien de mano, cambiaba bien el aire. A partir de ese momento comencé a ver que me gustaba el caballo y que era una carrera que había que pensarla bien porque podía ser para cualquiera”, recordó el hombre de 30 años que pesó 57 kilos para la competencia más esperada del año. Y mientras su caballo mejoraba en la pista, él encontró el consejo justo en un jockey retirado: Vicente Ramírez. “Me dijo que estaba meditanto sobre la carrera más importante. Que iba a haber dos pelotones Y que para ganar tenía que correr con la cabeza, tranquilo, y siempre en el pelotón de atrás”, contó Cayuqueo y continuó: “Y que en el palo de lo siete u ocho metros arrime el caballo para que encuentre su posición”. “Y la carrera se dio así”, expresó con orgullo el jockey que siguió la estrategia y festejó el segundo Pellegrini de su vida. “Es un orgullo para mí haber ganado otro Pellegrini porque nunca bajé los brazos”, cerró.

"Es una carrera muy importante en Neuquén. Es la prueba principal del año que esperan la mayoría de los jockeys de la zona, que sueñan con ganar un Pellegrini”.Lucas Cayuqueo. El de Vista Alegre Sur ganó dos veces el Gran Premio.