Embed

“Tengo muchas diferencias, estamos en distintas sintonías y estoy acostumbrado a trabajar de otra manera. No con tantas exigencias y sin días de descanso. Así que es mejor que ella siga por su lado y yo por el mío", se expresó el coach en el mensaje que le envió al periodista Pampito Perello Aciar, luego de dar un paso al costado.

Por su parte, Cinthia señaló: “Yo estoy acostumbrada a ensayar de lunes a lunes, toda la vida del Bailando, Vero también, que es la otra coach nuestra, y lo que pasaba es que 14 días de este mes Quique no iba a estar, porque tenía una semana un seminario, y todos los fines de semana faltaba”.

Esta mañana, Cinthia se refirió al tema en Los ángeles de la mañana y tuvo un fuerte cruce con su ex coach. "Lo que le dije a Lolo (jefa de coach) fue que la única manera de equiparar, que a mí me digan que dejé sin laburo a alguien, que no es verdad y no tengo por qué dar explicaciones porque yo no estoy incumpliendo, era bajándome del Bailando, para que vean que yo también estoy desempleada. No soy capaz de dejar sin laburo a nadie", dijo la bailarina.

Embed

En medio del escándalo, Baclini habló en una nota con Los ángeles de la mañana y señaló que la decisión de Cinthia le cayó como un balde de agua fría y que se enteró por un chat grupal.

"Me deja helado, es mi pareja. Le respondí en el grupo. Yo no puedo obligarla que me hable en privado. es raro, pero la respeto", dijo molesto, antes de dedicarle unas palabras a su novia. "Cinthia sentite libre porque yo no estoy para obligarse a nada, lo único que te pido es que si vas a hablar, hablá por vos".

Acto seguido, dejó bien en claro que quiere seguir en la pista. "Yo con Marcelo y la producción voy hasta donde me digan que tengo que ir. Yo continúo si ellos quieres, no me voy a bajar de un sueño y de algo que me da alegría y que no pasó nada porque insisto: Cinthia en todo momento lo trató bárbaro a Quique, si no soy el primero que la mando al frente", remarcó.

En cuanto al vínculo con su pareja señaló: "No hay dudas que queda un café de por medio porque yo. Claramente que un diez no se puede estar cuando por un grupo renuncia. Yo la entiendo y la amo, si es su camino yo la voy a apoyar a mi manera, pero hay que entender que si es su camino no me puede arrastrar".