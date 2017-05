Escándalo entre el club Rincón y el juez Escobar

En principio, Escobar expresó que el club no quiso abonar los costos de viáticos y hospedaje que le correspondían por estar molestos con el arbitraje.

Desde el León, Nicolás Mondini, integrante de la Comisión Directiva y referente del fútbol, desmintió que se hayan negado a pagar y argumentó: “Hubo una mala comunicación entre el dueño del hotel y el administrativo del club y se demoró el pago. Lo que pasa es que Escobar se fue sin firmar la factura. Nosotros siempre les pagamos el hotel y la comida y no lo vamos a dejar de hacer”, dijo el dirigente a LM Neuquén.

Por el contrario, Escobar sostiene que alguien de segunda línea de la institución le dio el ok para dejar el hotel luego de intentar comunicarse, sin suerte, con otros directivos. “Primero tardaron más de una hora en pagarnos los honorarios y después no se hicieron cargo del hotel y la comida”, aseguró. Además, sostuvo que recibió amenazas que anticiparon el desenlace. “Dirigentes nos gritaban en la cancha que no íbamos a tener donde dormir. Para mí fue algo a propósito”, detalló.

Del otro lado, Mondini aseguró que el árbitro llegó “mal predispuesto, mostrando soberbia” y que además “faltó el respeto a jugadores con palabras de agravio y amenazó con clausurar la cancha”.

Interceptado en la ruta

Escobar contó que cuando dejó el hotel y retomó la ruta camino a Neuquén fue interceptado a alta velocidad por una camioneta que lo obligó a tirarse a la banquina en una peligrosa maniobra. Se habría tratado del propio dueño del hotel, contra quien el juez realizó una denuncia en la Comisaría Nº 35. En este punto intercedió por teléfono el intendente de Rincón, Marcelo Rucci, quien se ofreció a pagar la suma, (que según el club rondaba los 5 mil pesos y según Escobar, los 2500), pero el árbitro lo rechazó.

Ahora, tanto la Liga como el Sadra tomarán cartas en un asunto que promete tener nuevos capítulos.

“Gonzalo no puede creer que no es el dueño del mundo. Hay cuestiones que llevan tiempos lógicos y tiene que esperar. Nunca nos negamos a pagar”.Nicolás Mondini. Integrante de la Comisión Directiva de Rincón

“No nos atendía ningún dirigente. Nos dejaron solos. Ya hablé con Pezzota y Marconi (Sadra) que me están dando directivas para ver los pasos a seguir”.Gonzalo Escobar. Árbitro y titular del Sadra en Neuquén