Escándalo: el descargo de un periodista de C5N vacunado

El cronista eligió realizar un descargo mediante su cuenta de Facebook para explicar la situación y aclarar que no apeló a autoridades ministeriales para acceder a la inmunización.

"Como periodista de temas internacionales, en C5N teníamos previsto que yo viaje con un camarógrafo a MANAOS, BRASIL, el próximo 27 de febrero", inició la explicación Michi en su posteo que rápidamente se viralizó.

Y agregó: "La idea era poder hacer una cobertura periodística de interés nacional desde el lugar más complicado en el Mundo por el tema de la Pandemia de Coronavirus, allí donde se ha originado la peligrosa cepa amazónica, y en donde se calcula que más del 80% de la población ha contraído la enfermedad, sin lograr la tan pretendida 'inmunidad de rebaño'".

En cuanto a cómo accedió, sostuvo: "En mi caso, por mi cuenta, comencé a averiguar si había chances de vacunarse antes de viajar, ya que soy persona de riesgo (tengo 53 años y algunas complicaciones de salud como la hipertensión) y dado que tengo amigos dentro del Hospital Posadas, consulté por nuestra condición de trabajadores esenciales y la respuesta fue un rotundo 'no'".

"A los pocos días, recibí el llamado de un conocido de muchos años y me dijo que había quedado una dosis sin poder aplicar en el Hospital y que si estaba cerca me la podrían inyectar a mí. Así que la aplicaron. Y fue tan imprevisto y sorpresivo todo que ni siquiera hubo oportunidad de que se vacune el camarógrafo que iba a viajar conmigo a MANAOS", añadió.

En otro tramo de la misiva, desligó a la señal para la que trabaja de la gestión que él realizó. "Sin embargo, quiero aclarar que todo esto fue una gestión personal, de la que C5N no estuvo al tanto ni participó. De hecho, el canal decidió finalmente no realizar el viaje por el riesgo que suponía para nosotros, una decisión que obviamente entendí y respeté", desarrolló.

Y concluyó: "Quienes me conocen saben cuál ha sido mi línea de conducta en toda mi vida personal y profesional. En la que siempre intenté poder hacer mi trabajo de la forma más responsable y comprometida. Nunca me hubiese vacunado en este momento de no ser por el riesgo que tenía al viajar a MANAOS".

-> El posteo: