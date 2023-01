Escándalo en el elenco de Casados con hijos: dos actores no se podrían ni ver

“No hay la mejor onda entre Darío Lopilato y Marcelo De Bellis. No se hablan directamente. Antes se llevaban bien pero hace un año atrás o dos empezó toda esta interna, no es algo actual”, contó en intrusos Marcela Tauro.

Según contó la periodista, la mala onda entre ellos no es algo que se note en la obra, la cual, según dicen desde el teatro, sigue llenando salas al instante que salen a la venta las entradas.

“Uno de afuera no apostaría a qué pasaba algo entre ellos. Pero aparentemente tienen los dos un carácter muy fuerte y tiene que ver este escándalo con una cuestión de ego. A uno le empezó a molestar que el otro estiraba mucho y habla de más en la función no dándole lugar”, agregó la periodista.

“Están haciendo un exitazo en la calle Corrientes y a partir de ahí empezó toda la interna. No es una cuestión de celos pero lo que sí me dicen es que Marcelo se quejaba porque Darío alargaba mucho. Arriba del escenario no se nota nada, sale espectacular la función, pero entre ellos no se hablan”, cerró Marcela Tauro, sobre el escándalo de Casado con hijos.