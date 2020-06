Escándalo: gerente de Coto prepoteó a inspector por casos de Covid-19

Cuando el inspector le pidió que no le grite en la cara, el jefe de operaciones arremetió: "Te voy a gritar donde se me cante, no la cerrás porque estás cometiendo un grave error". "Olvidate del respeto, se terminó porque vos no me respetas", sentenció.

Según denunciaron los delegados sindicales, Bufalo “es el encargado de coordinar las patotas que envía Alfredo Coto para amenazar a los trabajadores que hacen reclamos”.

Embed

Bufalo ya estuvo involucrado en un confuso episodio ocurrido en una sucursal de Coto de La Paternal donde se encontró un arsenal de armas en 2017. Por esa causa, Alfredo Coto y su hijo Germán fueron acusados de tenencia ilegítima de explosivos y otras armas que estaban en dicho supermercado. Cuando lo indagaron, Coto le adjudicó la responsabilidad a su Gerente de Operaciones, Eduardo Bufalo, y señaló en su defensa que el arsenal hallado era para prevenir eventuales saqueos a sus supermercados.

según el expediente, en el lugar se encontraron 227 granadas, 41 proyectiles de gases MM RIOT CS SMOCK, 29 armas -27 de fuego y dos de lanzamiento- 3.886 municiones, un revólver doble acción calibre 38 a nombre de Alfredo Coto, una ametralladora UZI 9 milímetros a nombre de su hijo (Germán Coto), 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos de la Guardia de Infantería de la Policía Federal sin número visible, un silenciador y nueve escudos antitumultos.

LEÉ MÁS

El dueño de Coto resistió en persona la clausura de un súper