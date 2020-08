Escándalo en Intratables por el polémico discurso de un concejal anticuarentena

"Un dictador no usa la Constitución", retrucó Ernestina Pais, a lo que el entrevistado replicó que tanto el Presidente como el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta son dictadores. "Estamos en dictadura desde el 20 de marzo", sentenció.

https://twitter.com/jdoedoe101101/status/1293745863106461697 Se puede ver el momento exacto en que le estalla el transistor a Ernestina Pais #ViloutaPelotudo pic.twitter.com/a5ZS5dCpdK — Juan Doe (@jdoedoe101101) August 13, 2020

Tras decir que Rodríguez Larreta quiere ser compañero de fórmula presidencial de Alberto Fernández en 2023, Maslatón sostuvo que el el Presidente "tiene todas las ideologías" y que "lamentablemente para desgracia del país le salió de adentro el maoísmo", en alusión a la teoría marxista desarrollada por Mao Zedong.

"¿Va a ir a Carlos Paz este verano, no? para hacer este monólogo tan divertido" lanzó Ernestina en forma irónica, sorprendida de lo que estaba escuchando. "No es gracioso compañera, estamos oprimidos por un gobierno dictatorial", replicó el ex legislador.

"¿Vos hablás que estás oprimido cuando posteas todos los días que estás comiendo clandestinamente en restaurantes que abren para vos? ¿Eso es estar oprimido? ¿De verdad?", inquirió indignada Ernestina Pais. "Bueno, sugerile al Gobierno que reprima", replicó Maslatón.

"Yo voy a seguir y no solamente eso. Circulo por todas partes y no le pido permiso al Gobierno. Estoy en dictadura porque mi conducta para ellos no se puede hacer si no les pido permiso", dijo el economista. "Deberías estar preso en una dictadura, o secuestrado o desaparecido.. Perdón, no te está pasando, deberías agradecer al sistema democrático", contrapuso la panelista. "¿Vos me decís que tengo que estar contento porque no me secuestran?", le respondió Maslatón.

"Amor, corazón... deberías estar contento porque vivís en un sistema democrático porque aún con tus irresponsabilidades no pasa nada, cuando debería cuestionarte, posteás un montón de cosas que están fuera de la ley y, sin embargo, un sistema que es democrático te respeta", manifestó Ernestina.

"No me respeta, resulta que lo que yo hago es ilegal", indicó el hombre, a lo que la panelista exclamó: "¡Listo, lo dejos a ustedes, me aburrí.... No puedo discutir!".

Acto seguido intervino Paulo Vilouta, quien manifestó su malestar porque la Justicia no actúa para impedir y penar el accionar de Maslatón, además de advertirle al economista que está poniendo en riesgo a otras personas con su manera de actuar. "El resto del mundo está abierto con el presunto peligro de la pandemia y sin embargo el mundo está funcionando. El único gobierno delirante que se le ocurre seguir con todo cerrado es el argentino", se quejó Maslatón pasando por el importante número de muertes que se registraron en países como Brasil y Ecuador que no implementaron medidas de aislamiento social efectivas.

A su turno, Diego Brancatelli le pasó factura a la producción del programa "por darle lugar a este tipo de definiciones" que generan polémica. "Es cierto que en una dictadura no estaría dando una nota ahora", dijo. En medio del cruce, el entrevistado sostuvo que "los muertos por covid-19 no existen".