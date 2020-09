Escándalo: Maxi López acusa a Wanda de contagiar a sus hijos

“Estoy indignado, es una inconsciente lo que hace esta mujer. Tengo dos hijos positivos porque ella no termina de entender. Le dije que no tenía que ir a Ibiza. Todos los que vuelven de allá, vuelven contagiados. Pero es la incoherencia de una madre. Si no lo entiende ella, ¿quién más podría entenderlo”, aseguró Maxi López.