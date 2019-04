Sus dichos despertaron la ira de dos hijos de veteranos, quienes comenzaron a abuchearlo. Rápidamente el repudio se generalizó y los integrantes de la comisión de ex-combatientes le pidieron al funcionario que cortara el discurso. "Caradura, respetá a los héroes", le gritaron. Gregoire continuó con su discurso hasta que dos personas lo empujaron y lo sacaron del micrófono.

Después del escándalo, Gregoire publicó en las redes sociales el discurso completo. "Palabras para un merecido homenaje a veteranos y caídos por Malvinas, a los que hay que recordar siempre. Todo discurso es político. Asumí esta tarea con respeto y como trabajador de la política", insistió, lejos de pedir disculpas.

Por su parte, Branco y Lucas, los hijos del excombatiente Jorge Maidana, se mostraron muy molestos por la actitud del funcionario. "Fue una ofensa para los hijos y para los combatientes... En algún momento un veterano de guerra pidió prudencia para no herir los corazones. Creo que esto volvió a pasar. 37 años después del olvido y la desmalvinización, el discurso no tenía nada que ver. No estamos en campaña. Es un acto patriótico para recordar a nuestros héroes. Por eso estábamos tan enojados y respetuosamente le pedimos que se retirara, que deje de dar el discurso y deje que siga el lindo y emotivo acto". relataron.

"El año pasado lo habíamos felicitado por el discurso. Pero que este año no podíamos permitir que siguiera. Visto que la gente empezó a repudiarlo me acerqué a invitarlo a que se retire, porque no hay que mezclar la política con malvinizar", agregaron.

