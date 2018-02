Escándalo en Rubio Ñu: otro jugador denunció al dirigente

Según describió, Fermín Morinigo se negó a someterse a las necesidades de González y fue víctima de maltrato físico desde los 17 hasta los 18 años. Frente al intento de escapar, Morinigo fue golpeado por González, quien además lo amenazó con hacerle daño a él y su familia si contaba a alguien lo ocurrido.

El abogado informó que hay otros dos casos de jugadores que recibieron amenazas telefónicas y mensajes intimidatorios para que no radiquen la denuncia. "Existen otros chicos, pero ellos no quieren hablar por miedo. Hasta ayer, ellos estaban recibiendo amenazas, les decían que se cuiden, que esto no va a terminar así nomas y que se abstengan con las consecuencias de lo que están diciendo", continuó Acosta.

El escándalo se desató luego de que se filtrara una foto íntima entre el dirigente y el futbolista de 25 años Bernardo Caballero, quien también lo denunció por haberlo explotado sexualmente. El directivo del club está siendo investigado por trata de personas y cuenta con 23 causas abiertas por estafas en otros clubes que gerenció.