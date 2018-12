Escrache en las redes

La actriz Nydia Ximena Caligiuri acudió a Facebook para denunciar al productor Quique Estevanez: "Me ensució para que no me llamen más para trabajar".

Quique Estevanez fue denunciado por Nydia Ximena Caligiuri, quien realizó una participación especial de tres capítulos en Dulce Amor. “Se encargó de ensuciarme por todos lados para que no me llamen para trabajar y cuando fui a Asociación Argentina de Actores me dijeron que no me convenía defenderme, que me iba a perjudicar más”, escribió la actriz en su cuenta de Facebook.