Escuchas y la teoría de la "triple alianza"

Buenos aires.- El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli exigió que el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dé explicaciones sobre las dos filtraciones entre él y la ex presidenta Cristina Kirchner porque “no puede mirar para otro lado”, ya que la oficina de escuchas depende del máximo tribunal.

Luego, el juez Ariel Lijo anunció en una entrevista por Radio Nacional “el procesamiento por encubrimiento agravado” de Parrilli por supuestamente no haber actuado rápidamente para encontrar a Pérez Corradi. En el marco de esa causa, Lijo ordenó las escuchas que empezaron a difundirse en la prensa para denostar a la ex presidenta. “Yo no tengo ninguna, no encontré ninguna” relación entre Cristina Kirchner y el caso Pérez Corradi, admitió, sin embargo, el juez.

Parrilli denunció “una triple alianza” entre medios, jueces y servicios “monitoreada” por Macri y Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y remarcó que fue “gracias a la investigación” hecha en la AFI durante su gestión que se ubicó a Pérez Corradi y le dijo al juez que los fiscales encargados de buscarlo desde 2012 tenían la misma información.