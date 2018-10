Esmeralda Mitre pidió la cabeza de Yanina Latorre

“O me pide disculpas o me voy, no es joda este tema… Tengo un juicio por este tema y no quiero que me llame antisemita, menos con mi padre muriendo. Armé un quilombo tremendo, elijan, posta, eh”, fue el mensaje de Esmeralda el viernes por la noche.

Latorre se enteró de todo esto minutos antes de iniciar la emisión de ayer de Los especialistas del show, en donde se desempeña como panelista. Lejos de achicarse, contó que le iniciará acciones legales a Esmeralda. “Me amenazó todo el tiempo por Twitter con posteos editados... No me da miedo. Quiere que me saquen del canal”, expresó.

“No me gusta cómo baila, me parece mala actriz, y a partir de que esta chica puso en duda la cantidad de muertes del holocausto y la dictadura, dejó de agradarme”, continuó diciendo, y agregó: “Ella no puede pedir que echen a una persona en un canal en donde te dan libertad de expresión. Trabajo hace un montón acá y nunca nadie me dijo qué tenía que decir ni cómo pensar. No puedo creer que haya una chica que se siente a decir en televisión que es la mejor amiga de la hija del dueño del canal y que por eso me puede echar”.