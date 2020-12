Especialistas explican qué hay que hacer ante una tormenta eléctrica

Para ello, los Bomberos han realizado una distinción entre los lugares donde es recomendable refugiarse y cuáles no. Mientras que lo seguro es “no exponerse a la tormenta eléctrica”, en caso de tener que buscar resguardo ante el temporal, lo ideal sería hacerlo en casas o automóviles cerrados. No es recomendable, bajo ninguna circunstancia, quedarse en lugares abiertos al aire libre o “cercanos a alambrados o tendederos”.

TORMENTA.jpg

Por su parte, las autoridades municipales también alzaron la voz para concientizar tras la muerte de la niña de 11 años: “Estamos en alerta vigente por las tormentas eléctricas y recomendamos a la gente resguardarse y no permanecer cerca de ríos, lagos o piletas”, explicó a LMN Martín Giusti, Subsecretario de Defensa Civil y Protección ciudadana.

“Recomendamos no mantenerse cerca de los espejos de agua mientras dura la tormenta porque son conductivos”, agregó el directivo. Sin embargo, esta alerta vigente por el calor y las tormentas no solo se extienden a los rayos “que son un problema para la población”, sino que también, “estos temporales implican incendios en distintos puntos de la provincia”.

Por su parte, desde Bomberos de la Policía afirmaron que en caso de que una persona sea alcanzada por un rayo se la debe revisar y, en caso de ser necesario, practicársele respiración boca a boca o “masaje cardíaco” ya que “el cuerpo humano no retiene carga eléctrica alguna, por lo que se la puede tocar sin correr riesgo”.

Con la tragedia reciente de la muerte de la niña de 11 años, desde la provincia recomiendan a la gente estar al resguardo durante la tormenta eléctrica o, en su defecto, mantenerse “lejos de espejos de agua o alambrados”, concluyó Giusti.