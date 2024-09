A 12 años de su separación, se supo por qué se separaron Nicolás Riera y Silvina Escudero

Sin embargo, en 2012 se filtró que las cosas no marchaban de la mejor manera y que incluso el romance había llegado a su fin. Si bien ninguno de los dos confirmó qué sucedió, se habló sobre la posibilidad de una tercera en discordia.

Los motivos por los que se separaron Nicolás Riera y Silvina Escudero

Si bien guardaron silencio por un tiempo, finalmente Silvina Escudero salió a hablar sobre lo sucedido. "Decidí estar sola. Me dolió tomar esta decisión, no fue fácil, nos queremos un montón", expresó en aquel momento tratando de descartar las versiones sobre una tercera en discordia.

Silvina Escudero-Nico Riera-2.jpg

Es por eso que marcó que seguía latente el buen vínculo con Nicolás Riera a pesar de no estar más en pareja: "No pasó nada en realidad. Las cosas no son de un día para el otro y los dos estamos bien. Nunca confirmamos que nos pusimos de novios y nunca confirmamos cuando nos separamos. Es tema nuestro. No contamos nuestra intimidad".

"No hay una tercera en discordia. Sabemos que vende más decir que nos separamos por una tercera. Hoy, estamos mejor así", declaró ella. Sin embargo, los rumores vinculaban al actor con Rochi Igarzábal, quien supo ser su compañera en Casi Ángeles. Si bien descartaron que haya tenido relación en el romance, meses después confirmaron su noviazgo tras viajar juntos a Brasil.