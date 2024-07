La noticia bomba que contaron Tacho Riera y Thelma Fardin

Todo comenzó con un posteo en sus redes sociales, donde la pareja de actores escribió: "Tenemos una noticia para darles y queremos que adivinen en los comentarios". Las teorías no tardaron en llegar, desde viajes al extranjero, casamiento y hasta una posible feliz espera en pareja.

Embed - Thelma Fardin on Instagram: "*MOTORHOME* Este 7 de agosto estrenamos @motorhome.teatro la comedia únicas 8 funciones! Para reírse de lo absurdo que puede ser el detrás de escena de una película. Una obra de Alfredo Staffolani y Nicolás Riera *Elenco* @nico__riera @alfredostaffo @dipacenico @iruneporcel @liliepopovich @soythelmafardin *Dirección* @alfredostaffo Teatro Metropolitan. Av Corrientes 1343 ENTRADAS en mi bio! ¡Los esperamos!" View this post on Instagram A post shared by Thelma Fardin (@soythelmafardin)

"Este 7 de agosto estrenamos en el teatro Metropolitan Motorhome, por ocho funciones", reveló finalmente Thelma sobre el proyecto junto a su pareja. "Lo que tiene de particular es que la estamos produciendo nosotros, es nuestro hijo. Vengan a verlo".

"Este 7 de agosto estrenamos @motorhome.teatro la comedia. Únicas 8 funciones. Para reírse de lo absurdo que puede ser el detrás de escena de una película. Una obra de Alfredo Staffolani y Nicolás Riera", detalló Riera en la descripción de la publicación.

El actor de "Casi Ángeles" anunció recientemente que lanzaba su carrera como productor teatral, una nueva etapa que inicia junto a Fardin: "Es todo un desafío, me da un poquito de nervios pero tengo a una gran actriz así que estamos bien. No podemos adelantar más que se trata de una comedia", aseguró en esa ocasión.

Thelma Fardín en Neuquén luego del fallo contra Juan Darthes: "siento un alivio muy grande"

La actriz Thelma Fardín, quien denunció por abuso sexual a Juan Darthés y ayudó a muchísimas mujeres que pasaron por lo mismo a que se animen a hablar, llegó este viernes a la ciudad de Neuquén en el marco de una actividad organizada por las agrupaciones La Revuelta y Socorro Violeta.

En una entrevista con LMNeuquén contó cómo atraviesa estos días luego de fallo. "Siento un alivio muy grande", fue su primera respuesta, luego de que se hiciera justicia después de 6 años de su denuncia.

"Es muy reparador haber llegado a este momento. Fue muy duro todo el proceso, todo el camino y es reparador para mí, es reparador para mi familia que tuvo que acompañarme en situaciones muy difíciles, para mis amigos, para mi pareja. Así que es como una bocanada de aire que no solo me sana a mí, sino que ayuda a que el día a día sea más liviano", agregó. Además, resaltó que es emocionante el impacto colectivo que significó, tanto el proceso de estos años, como la culminación en un fallo histórico.

Thelma Fardín en Neuquén Claudio Espinoza

Si bien su denuncia marcó un antes y un después, y ayudó a muchas mujeres para que se animen a hablar, Thelma aseguró que para ella "es muy difícil decirle a alguien que tiene una realidad muy distinta a la mía, lo que puede, tiene o necesita hacer. Entonces, siempre trato que sea mi propia experiencia, que la comparto, la cuento y que algo de todo mi camino les pueda llegar a servir como una herramienta. Decirle a alguien que está del otro lado 'esto es lo que tenés que hacer' es mucha responsabilidad y no soy quién, no sé tanto como para poder decir 'esto es lo que te va a sanar'".

Con respecto a su propia historia, remarcó que poder ponerlo en palabras fue muy reparador para ella, pero que entiende que existen otros contextos en lo que no es fácil hacerlo. "Muchas veces te encontrás con alguien que no puede contenerte, es muy particular la realidad de cada una de esas personas", indicó.

Desde ese momento clave en el que hizo la denuncia en el 2018, acompañada de todo el colectivo de actrices, Thelma pasó a ser reconocida más allá de su profesión como actriz y comenzó a ser referente de una lucha enorme. La vorágine que trajo ese momento, no fue un peso para ella. "Yo laburo como actriz desde que tengo 6 años, entonces hay algo de ser conocida que no es nuevo, si es distinto a partir de mi denuncia, porque hay una identificación conmigo desde un lugar muy distinto", explicó y agregó que en las calles recibe mucho cariño.

Thelma Fardin en Neuquén.mp4

Durante la primera actividad en Neuquén este viernes, Thelma brindó una conferencia de prensa en La Revuelta, que fueron quienes la invitaron. Allí, hizo referencia a los desprestigios que tuvo que soportar. "Se me ha querido adoctrinar a mí para silenciar a otras. El hostigamiento al movimiento de mujeres tiene que ver con eso, con quebrar al brazo más fuerte. En los últimos 10 años, desde el 2015, con el primer ni una menos, generamos un movimiento social, una masa crítica de muchas más pensando las desigualdades, entonces por eso hay una intención tan clara de plantearnos como las enemigas", expresó.