Por qué Thelma Fardin no quería salir con Tacho Riera cuando la invitó por primera vez

En diálogo con Ángel de Brito en Bondi, los actores revelaron que se conocieron en los ensayos de Plagio, la apuesta teatral de José María Muscari, en la que cuatro elencos distintos hacían un mismo texto. A pesar de que no compartieron escenario, se cruzaron y desde entonces, son pareja. “Nos conocimos entre ensayo y ensayo y yo la invitaba a salir y no me daba bola”, lanzó el actor.

Cómo se conocieron Thelma Fardin y Nico Riera

“Yo ya la había visto un par de veces en el teatro, pero ella no me había registrado. Hasta que un día, al finalizar el ensayo de la versión de la obra que me tocaba protagonizar, me la cruzo en el pasillo y le digo, haciéndome el canchero: ‘Bueno, acá les dejamos el escenario caliente’. Ella, sin mirarme a la cara, me contesta: ‘Qué bueno, porque acá llegaron los actores’"

“Lejos de enojarme, pensé: además de linda tiene muy buen sentido del humor y es picante. Ahí me interesó más y la busqué, la busqué y la busqué. De entrada no me dio bola, me salía con distintas excusas laborales, hasta que un día (el 3 de junio) la fui a ver en su función de la obra y la invité a comer a Edelweiss (el restorán más famoso de la colonia artística)”, relató el actor.

“Tuvimos una cena eterna en la que pasamos por todos los temas. Yo aún lo siento como un momento muy mágico, donde conectamos y nos olvidamos del tiempo. De hecho nos terminaron echando porque, aunque cierran tarde, nosotros no parábamos de hablar”, explicó sobre la extensa cita que tuvieron en el restaurante.

riera thelma.JPG Thelma Fardin y Nico Riera.

La primera cita de Thelma Fardin y Nico Riera

“Una vez que nos sentamos a charlar y a conocernos, mi historia con él ya no tuvo vueltas. Nico me voló la cabeza. Hoy reconozco que en un principio lo prejuzgué mucho, no conocía al artista que verdaderamente es y que hoy me enamora mucho”, confesó Thelma sobre lo que experimentó en ese momento.

“Su sentido del humor al toque me pareció hermoso y creo que es muy inteligente en cuanto a lo que muestra de sí mismo y a lo que no. Yo en ese sentido soy más desorganizada, muestro mucho, casi sin límites”, remarcó y acotó sobre la forma de ser de su pareja: “Él es más misterioso”.

La convivencia de Thelma Fardin y Nico Riera

“Tiene una forma especial de dejarse conocer, por eso el flechazo no fue tan inmediato, pero en cuanto logré conocerlo bien, sentí por él algo muy contundente”, se sinceró y Tacho habló de la decisión que tomaron, a los pocos meses de iniciar su relación: “Casi al toque, a los tres meses ella dejó su departamento y se vino a vivir al mío”.

“Después nos fuimos de ahí y ahora vivimos juntos en esta casa”, reveló Riera sobre la convivencia. "Este es nuestro verdadero primer hogar, lo armamos los dos desde cero. Cada uno trajo todas sus cosas y dividimos los espacios por igual. Nos acompañan tres gatas, las dos de Nico (Moria –por Moria Casán– y Silvita) y la mía (India), que es la más vieja y malhumorada”, detalló.